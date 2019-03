Nella periferia dov’è nata la rabbia di Ousseynou : Chi lo conosce fa fatica a credere che Ousseynou Sy, 47 anni, senegalese, nato in Francia, cittadino italiano dal 2004, fedina sporcata da una patente sospesa per alcol e da una condanna per violenza sessuale, sia il terrorista con il coltello e una tanica di benzina che voleva immolarsi all’Aeroporto di Linate con il suo pullman carico di bambini....