Le targhe delle auto diventeranno portabili | annuncio di Toninelli

Dalla guerra delle targhe al patto con il Cav. Storia - breve - del Nazareno : Roma. I luoghi del potere hanno un significato simbolico, pensate ad Arcore, tutti ci ricordiamo i pranzi del lunedì a casa Berlusconi, o pensate a via dell’Umiltà, già sede di Forza Italia. O, tornando indietro nel tempo, pensate a via delle Botteghe Oscure, storica sede del Partito Comunista Itali

In Australia arrivano le targhe delle auto personalizzate con le emoticons - costano 300 euro : Se poteste scegliere un emoticons da mettere sulla targa della vostra auto, quale vorreste? Per gli italiani è una domanda retorica, per gli automobilisti Australiani è una questione di imminente attualità. Il Governo dello stato Australiano del Queensland, dal 1 marzo permetterà di personalizzare le targhe delle auto usando, appunto, le faccine. La scelta non è ampia, al momento sono previste solo cinque emoji, tutte classiche e tutte ...