Pace contributiva - come cambia la mia pensione se tappo i "buchi" del passato? : Gentile lettore, la cd. Pace contributiva è accessibile solo a chi non ha contribuzione ante 1996 in qualsiasi Gestione. Sarà possibile riscattare i periodi di scopertura summenzionati in una delle ...

La mia pensione futura Inps online - come vedere i contributi – Guida : La mia pensione futura Inps online, come vedere i contributi – Guida come funziona La mia pensione Inps online “La mia pensione futura” è il nuovo servizio messo a disposizione dei contribuenti per calcolare, appunto, la pensione che si percepirà una volta maturati i requisiti. La simulazione si basa su tre elementi in particolare: età, storia lavorativa e reddito o retribuzione. A chi è rivolto il servizio? Innanzitutto, ai lavoratori ...

Meglio il riscatto della laurea o un fondo pensione? Fate i vostri conti|Video L’Economia oggi gratis in edicola : Il nuovo sconto per smettere prima, è un piano su misura per chi finisce l’università in corso e inizia a lavorare subito dopo. In tutti gli altri casi l’investimento può servire ad aumentare i contributi (e quindi l’assegno) ma non a lasciare il lavoro in anticipo