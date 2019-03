Italia-Cina | Conte piena intesa con partner Ue | nessun problema

Cina - su stampa locale ignorato l’accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

Italia-Cina - il Presidente Xi sbarca a Roma. Dove ci porterà la 'Via della Seta'? : Pesa molto, invece, l'elemento politico , ossia l'immagine della Cina che la visita proietterà in tutto il mondo, che potrebbe servire per altri Paesi del G7 o dell'Unione Europea che pensano di ...

'Tra Italia e Cina investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione' : "Con l'auspicio - conclude Mattarella - che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell'umanità, siano utilizzati e regolati insieme".

Cina-Italia 'Il governo Italiano non conosce l abc della politica'. L opinione del prof sinologo : ... la Cina ha un'economia più piccola di quella di Stati Uniti e Unione europea, quindi al di là di ogni volontà queste idee sono impossibili. Cosa viene fuori da questi elementi? Che il governo ...

La Cucina Italiana - la fotografia si fa gustosa : La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni, approda al Mia Photo Fair dove, dal 22 al 25 marzo, al The Mall di Porta Nuova Varesine, sarà possibile ammirare le fotografie scattate per il mensile Condé Nast diretto da Maddalena Fossati Dondero, e gustare in esclusiva un menu tratto dalle sue ricette. Il connubio tra arte e cibo, da sempre nel DNA de La Cucina Italiana, viene infatti celebrato ...

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Italia-Cina - Mattarella : sicurezza e equità su scambi commerciali : E sulle nuove tecnologie ha concluso:"Con l'auspicio che i nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e tecnologia pongono a disposizione dell umanità, siano utilizzati e regolati ...

Figc - incontro Italia-Cina : tra i temi anche i diritti tv : Italia e Cina del pallone si preparano a un incontro in occasione della visita istituzionale nel nostro Paese da parte del capo di Stato cinese, Xi Jinping. Domenica, infatti, è previsto un confronto tra la Figc e la Cina: un bilaterale storico, per esportare il nostro calcio in Asia. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che […] L'articolo Figc, incontro Italia-Cina: tra i temi anche i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Quanto valgono gli affari tra Italia e Cina : Un leone di bronzo nella Città proibita a Pechino, in Cina (Getty Images) Mentre la polemica sugli accordi tra Italia e Cina riguardo all’ingresso del Belpaese nel progetto della nuova via della Seta non sembra placarsi, nelle ore immediatamente precedenti all’arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Roma, il 21 marzo, la Repubblica popolare continua a guardare con interesse allo Stivale per i suoi affari. Dal 2017 l’Italia è la terza ...

L'Italia prepara i panda-bond Aziende alla conquista della Cina : Due piccioni con una fava, si direbbe in Italia. Che muovendosi sul ricco mercato cinese significa poter da un lato accedere a una raccolta complessiva di 12 mila miliardi di dollari, dall’altra finanziare l’espansione delle Aziende italiane che vogliono percorrere la Via della Seta al contrario internazionalizzandosi nel Colosso d’Oriente Segui su affaritaliani.it

Italia-Cina - cosa dice Mattarella : Roma, 21 mar., askanews, - 'L'intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile; in cui i soggetti economici ...

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

Italia-Cina - Mattarella 'Un amicizia su solide fondamenta. Bene gli investimenti sostenibili' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale'. E si augura che e con la visita del ...

La "Via della Seta" : larga per la Cina - stretta per l’Italia agroalimentare : Le chiacchiere stanno a zero in questa partita fra Italia e Cina soprattutto per il comparto agroalimentare. Il memorandum of understanding (MoU), che si sta per siglare tra Roma e Pechino inserisce l'Italia tra i più importanti partner della via della Seta marittima cinese (Belt and Road Initiative) con il colosso asiatico che consoliderà la sua presenza in ben 12 porti del Mediterraneo.Si tratta di aprire un canale che espone al ...