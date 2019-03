Higuain-Juventus | dall’Inghilterra | clamoroso | il Pipita torna bianconero

Juventus - futuro Higuain incerto : se Sarri va a alla Roma - il giocatore potrebbe seguirlo : È sempre tempo di calciomercato: gran parte dei top club per la prossima stagione stanno programmando le trattative per rafforzare le loro rose. Una delle deluse per eccellenza, anche se ancora 'coinvolte' nella lotta a raggiungere prestigiosi traguardi come un posto in Champions League o arrivare in fondo all'Europa League, è sicuramente il Chelsea, che rispetto agli squilli di tromba di inizio stagione, ha dovuto ridimensionare i suoi ...

Gonzalo Higuain - il Chelsea chiede lo sconto alla Juventus : Sì al riscatto, ma possibilmente con lo sconto. Il Chelsea pensa ad acquisire il cartellino di Gonzalo Higuain, ma non alle cifre chieste dalla Juventus. Lo rivela Espn, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa. Il prezzo concordato con i bianconeri per il riscatto del 'Pipita',

Higuain Juventus - il Chelsea ora chiede lo sconto : offerta da 30 milioni : Higuain Juventus – Il Corriere di Torino dedica un articolo all’affare Higuain. Il Chelsea avrebbe fiutato l’affare : la Juventus, avendo bisogno di liquidità, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino. Higuain, il Chelsea vuole spendere 30 milioni. La Juve no ci sta I londinesi sarebbero quindi disposti […] More