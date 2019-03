Frongia | da parte mia nessun reato | confido in archiviazione procedimento

romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – “Ho appreso di essere coinvolto nell’indagine ‘Rinascimento’ del 2017, per la quale non ho mai ricevuto alcuna comunicazione, elezione di domicilio o avviso di garanzia”.“A seguito di informazioni assunte presso la Procura, ila mio carico trarrebbe origine dall’interrogatorio di Parnasi del 20 settembre 2018, gia’ uscito all’epoca sui giornali, in cui lo stesso sottolineava piu’ volte di non aver mai chiesto ne’ ottenuto favori dal sottoscritto”.“Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente, avendo la certezza di non aver mai compiuto alcune appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia,nell’imminentedelrisalente al 2017”. Lo dichiara l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele ...

