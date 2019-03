Fiorentina | Simeone a Sky | ' Non qualificarsi per l' Europa League sarebbe un duro colpo'

Fiorentina Inter - non è gol di Simeone ma autorete di de Vrij : Tanto rapido, quanto difficile da decifrare. Il gol segnato dalla Fiorentina contro l'Inter in apertura di match al Franchi porta con sé un primato e un punto Interrogativo. Dal 2004-2005, infatti non ...

Fiorentina-Inter - probabili formazioni : Pioli con il dubbio Simeone : FIORENTINA INTER probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match dell’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Inter, valido per la 25° giornata di Serie A. Viola chiamati a confermare il trend positivo delle ultime settimane, 10 punti in 7 partite e squadra imbattuta dal 26 Dicembre. Inter alla ricerca della terza vittoria consecutiva al fine di mantenere […] L'articolo Fiorentina-Inter, probabili formazioni: Pioli con il ...

Fiorentina scatenata : 4-1 in rimonta sulla Spal - Simeone e la Var protagonisti assoluti : Fiorentina vittoriosa in casa della Spal per 4-1, ottimo l’impatto di Giovanni Simeone dopo un momento difficile legato all’arrivo di Muriel La Fiorentina ha dimostrato oggi tutto il proprio carattere in una gara molto delicata in casa della Spal. La formazione di Pioli infatti, è inizialmente passata in svantaggio per virtù del gol di Petagna, ma ha saputo subito reagire alle difficoltà. La viola infatti ha ribaltato il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Napoli : diretta tv. Simeone tra i titolari di Pioli? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Napoli: diretta tv. Le mosse dei tecnici per gli schieramenti attesi domani al Franchi nella 23giornata di Serie A.

Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1 : serata da incubo per i giallorossi - per i viola tripletta di Chiesa e doppietta di Simeone : Qualche laziale su Twitter ironizza sul “marchio di fabbrica” per via di quel risultato doloroso che ricorre così spesso. E, con conseguente dispiacere dei tifosi della Roma, è tornato ancora una volta, a questo giro in Coppa Italia. La Fiorentina ha battuto i giallorossi per 7-1. Per la squadra di Eusebio Di Francesco una serata da incubo che eguaglia lo score negativo subito dalla Roma in Champions League nel 2007 contro il ...