Ecco perché Ariana Grande rivede i suoi ex

Amici 18 giuria - Costanzo : “Ecco perché Maria ha scelto Loredana Bertè” : Amici 18 giurati Serale: Maurizio Costanzo conferma Loredana Bertè Come già anticipato dal settimanale Chi e dalla stessa Maria De Filippi, Loredana Bertè sarà nella giuria del Serale di Amici 18. A parlarne ora è Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché la moglie ha fortemente voluto il ritorno della cantante […] L'articolo Amici 18 giuria, Costanzo: “Ecco perché Maria ha scelto Loredana ...

Isola dei famosi 14 Flavia Vento Ecco perchè ho detto no : In un’intervista rilasciata al serrimanale “Nuovo Tv” Flavia Vento, ha raccontato di essere stata contattata dall “L’Isola dei famosi 14” per partecipare, appunto, come Polena. Affrontare un viaggio così lungo, non ha entusiasmato la Vento che ha così deciso di non accettare l’invito: “Avrei dovuto sbarcare in Honduras quest’anno, come Polena, ma alla fine ho dovuto dire di no per paura dell’aereo, perché non me la sentivo di ...

L'autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bambini come scudi umani - ma non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

L'autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bimbi come scudi umani - non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

Pistocchi : “La Juve eviterà la tournèe negli USA - Ecco perchè” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena riportato da “The New York Times“, il quale dichiara che la Juventus potrebbe evitare la prossima tournèe in America a causa delle accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Ronaldo, oggi il verdetto dell’UEFA: ecco cosa rischia […] More

Riparazioni auto - Ecco perché i consumatori perdono sempre : Si prendono in giro i danneggiati che non potranno in realtà mai conoscere quali sono gli indicatori oggettivi e riscontrabili “Fatta la norma, trovato l’inganno”: questo detto calza a pennello con la denuncia portata avanti da Assoutenti, secondo cui le Confederazioni Artigiane guidate dalla associazione degli autoriparatori di Confartigianato, sono addirittura rimaste sorde al preciso invito del Vice Ministro allo Sviluppo ...

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato : Ecco perché non si mostra con lui : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato, è ufficiale: ecco perché ha deciso di non mostrarsi insieme a lui sui social Per Sara Affi Fella è arrivato il momento di scrivere un altro capitolo della sua vita dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne. Adesso l’ex tronista è fidanzata e, dopo varie […] L'articolo Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato: ecco perché non si mostra con lui proviene da Gossip e Tv.

L’Europa è un Paese per vecchi. Ecco perché la Bce non riesce a far ripartire (da 10 anni) l’inflazione : Uno studio di Pimco esamina la correlazione tra bassa inflazione e invecchiamento della popolazione (e della forza lavoro) . Con il crescere dell’età aumentano i risparmi e calano gli investimenti. Ecco perché, nonostante il Qe e altre misure espansive, la Bce fatica a creare inflazione. Come il Giappone da 20 anni...

Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio - Ecco perché : Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio, ecco perché saldo e stralcio, no al Bollo auto Ci sarà o no la possibilità di richiedere il saldo e stralcio nel caso non sia stato pagato il Bollo auto? In caso contrario si rischia un accertamento da parte dell’Aci. Bollo auto 2019: cosa succede se non si paga Il Bollo auto è un’imposta di competenza regionale. Prima della scadenza entro cui dovrebbe pagarla, l’automobilista riceverà ...

"Ecco perché lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami". Intervento di Federico Giusti : Lo sblocca cantieri rischia di essere uno tsunami non solo perchè il via libera alle grandi opere ma perchè stanno modificando il codice degli appalti, il rischio che corriamo è di incentivare le ...

Alena Seredova - vacanza senza Alessandro Nasi/ Da sola con i due figli : Ecco perché : Alena Seredova si è concessa finalmente la sua prima vacanza ad Anguilla solo in compagnia dei due figli: Louis Thomas e David Lee.

F1 - Rosberg ‘mette a nudo’ Hamilton : “Ecco perchè ha sbagliato la partenza in Australia - succedeva anche con me” : L’ex campione del mondo ha parlato del dualismo tra Bottas ed Hamilton, puntando il dito sull’errore commesso da Lewis al via del Gp d’Australia Nico Rosberg è l’unico riuscito a battere Lewis Hamilton nell’era ibrida, dunque conosce pregi e difetti del campione del mondo della Mercedes. Per questo motivo, pesano molto le parole del tedesco rilasciate ad Auto Bild in vista del Mondiale 2019, che attribuiscono ...

Aldo Baglio torna al cinema da solo : “Ecco perché con Giovanni e Giacomo ci siamo divisi” : Con “Scappo a casa” Aldo Baglio debutta al cinema da solista, senza Giacomo Poretti e Giovanni Storti: “siamo stati un po’ troppo superficiali ad affrontare delle cose, le abbiamo fatte e questo ha portato a una crisi in cui abbiamo detto: ‘Prendiamoci una pausa’. Nel corso di questa pausa io ho fatto questo film, Giacomo ha fatto teatro e Giovanni ha scritto un libro”, ha detto il comico di origine siciliane a Film.it ...

Alleanza Psa-Fca? I francesi ci provano. Ecco perché potrebbe essere un affare : Alleanza FCA-PSA. Suona anche bene, vero? Probabilmente lo pensa pure la famiglia Peugeot, fra i principali azionisti di gruppo PSA, di cui detiene oltre il 12%: il casato transalpino si è dichiarato pronto a sostenere in tutto e per tutto le intenzioni del numero uno della multinazionale, Carlos Tavares, alla ricerca di fusioni o alleanze per far crescere il giro d’affari dell’azienda (che annovera i marchi Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall e ...