Champions | per Ronaldo niente squalifica dall' Uefa | solo una multa

Cristiano Ronaldo - 20mila euro di multa per il gestaccio in Champions League : Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo con la Juventus per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. La commissione disciplinare dell’Uefa riunita a Nyon ha deciso infatti di punire con una multa di 20mila euro il gestaccio di CR7 in occasione della rimonta nel ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid. Un gesto che seguiva e imitava quello nella gara di andata a Madrid del tecnico avversario, Diego ...

Niente squalifica per Cristiano Ronaldo in Champions League : solo una multa di 20 mila euro : Niente squalifica per Cristiano Ronaldo. La Uefa ha deciso di multare l'attaccante della Juventus di 20mila euro per "condotta impropria" per l'esultanza in occasione del match con l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fuoriclasse portoghese sarà quindi regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per il doppio confronto ai quarti con l'Ajax.

I piani per la nuova Champions : come può cambiare dal 2024 : Nuovo format Champions 2024 – Nei giorni scorsi la UEFA e l’ECA (associazione dei club europei) si sono incontrate per discutere del futuro delle coppe europee. Stando a quanto riportato dallo spagnolo “El partidazo de COPE”, durante il meeting sarebbero state poste le basi per il progetto di una riforma della UEFA Champions League, da […] L'articolo I piani per la nuova Champions: come può cambiare dal 2024 è stato realizzato da ...

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Biglietti Ajax-Juventus - come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Tra le gare d’andata dei quarti della Champions League di calcio, che si disputeranno tra il 9 ed il 10 aprile, c’è l’incontro tra Ajax e Juventus, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri e gli olandesi, con entrambe le formazioni autrici di epiche imprese agli ottavi. La Juventus infatti ha eliminato l’Atletico Madrid dopo aver perso 2-0 in Spagna, riuscendo a vincere per 3-0 ...

Perugia-Zenit Kazan - semifinale Champions League : date - programma - orari - tv e streaming. Leon sfida il suo passato : Perugia affronterà lo Zenit Kazan nella semifinale della Champions League 2019 di volley maschile, i Block Devils hanno eliminato lo Chaumont e ora incroceranno la corazzata russa che ha regolato il Trefl Gdansk di coach Anastasi soltanto al golden set. Andrà dunque in scena la rivincita della finale 2017 e della semifinale 2018 quando furono i Campioni d’Europa ad avere la meglio sulla formazione umbra ma questa volta le carte in gioco ...

Volley - Champions : Perugia in semifinale - dominato lo Chaumont : Perugia - Missione compiuta per la Sir Colussi Sicoma Perugia che accede alle semifinali della Champions League. La formazione umbra, già vincitrice al tie-break all'andata al Complex Sportif Rene-Tys ...

Volley : Champions League - Perugia chiude il conti con lo Chaumont : IL TABELLINO- SIR COLUSSI SICOMA Perugia - Chaumont VB 52 HM 3-0, 25-21, 25-16, 25-17, SIR COLUSSI SICOMA Perugia: Piccinelli, L,, Ricci 9, Hoag 0, Hoogendoorn 0, Seif 0, Leon Venero 16, Lanza 6, ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia inarrestabile! Chaumont annientato - Block Devils in semifinale! : Dopo la prodigiosa rimonta nella partita d’andata, Perugia regola con un netto 3-0 (25-21; 25-16, 25-17) la formazione francese dello Chaumont e conquista l’accesso alla semifinale della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha fatto tesoro degli errori commessi nella sfida della scorsa settimana e non ha lasciato nulla al caso, aggredendo l’avversario sin dalle prime battute e ...

LIVE Perugia-Chaumont volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri inseguono la semifinale : Stasera alle 20:30 si disputerà il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, Perugia-Chaumont. All’andata i Block Devils si sono imposti in rimonta sul campo dei francese e ora sono chiamati ad una prestazione casalinga di rilievo visto la superiorità schiacciante sulla carta. I Campioni d’Italia, in sofferenza nel match di andata, hanno archiviato il primo posto nella regular season di SuperLega e ...

Al via lo Special Championship : il torneo italiano più importante per l'universo dei Pokémon : Dalla loro nascita nel 1996 su Game Boy a oggi, i Pokémon, i mostriciattoli tascabili più famosi del mondo nati dalla mente dello sviluppatore giapponese Satoshi Tajiri, ne hanno fatta di strada. Una strada costellata di successi che ha permesso a questo franchise di rimanere sulla cresta dell'onda per oltre 20 anni, diventando uno dei brand più redditizi al mondo e sviluppandosi a 360 gradi, anche nell'universo degli eSport. Scopriamo i ...

Perugia-Chaumont - Champions League volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 20 marzo si gioca Perugia-Chaumont, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils andranno a caccia della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale per importanza e partiranno con il vantaggio di avere vinto l’andata per 3-2, settimana scorsa i ragazzi di Lorenzo Bernardi sono andati in grande difficoltà sul campo della formazione francese e si sono ...