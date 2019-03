Animali del deserto

Circhi con Animali - De Ferrari - Cinque Stelle Liguria - : 'Dietro le sbarre delle gabbie Animali - esseri senzienti' : 'Il 16 dicembre scorso il ministro alla Cultura Alberto Bonisoli aveva annunciato che nel più breve tempo possibile, non vedremo più animali negli spettacoli circensi. Parallelamente, con una sua ...

Enzo Salvi “Papà” degli Animali sul palco e per la Festa del 19 Marzo : Anche nel mondo animale ci sono dei papà eccezionali e l’attore Enzo Salvi il 19 Marzo si rende promotore di una giornata educativa presso il centro di recupero animali fauna selvatica dell’Appia Antica, struttura che si occupa anche del recupero di animali di provenienza illecita. Dal 24 aprile l’attore sara’ poi il protagonista dello spettacolo “Io un attore cane” tutto dedicato agli amici a 4 zampe, al ...

Animali - Palermo : “Ancora rischio deportazione per i cani della città” : Cinque mesi fa, grazie all’intervento dei volontari e dei NAS, la deportazione dei cani di Palermo fu scongiurata. Oggi, senza alcun preavviso, il Comune ha disposto nuovamente il trasferimento di 30 cani alla struttura Dog’s Town in provincia di Caserta, a oltre 700 km dalla loro città e dalle persone che finora li hanno accuditi. Come se non bastasse, una relazione tecnica stilata a seguito di un sopralluogo da parte del Presidente dell’Ordine ...

Rimini - il Delfinario verso la riapertura. "Ma niente più show con Animali" : Rimini, 16 marzo 2019 - Sc o rdatevi i delfini, e anche i leoni marini. Ma il Delfinario di Rimini , che ha chiuso dopo l'estate 2016 , potrebbe finalmente riaprire nei prossimi mesi. E potrebbe farlo ...

Parco del Pollino. Sequestrati Animali e un manufatto abusivo : Un manufatto abusivo e 128 capi di bestiame sono stati posti sotto sequestro dalla Stazione Carabinieri Parco di Cerchiara di

Milano - l’imprevedibile stupore della Natura in mostra a Palazzo Reale con tantissimi Animali : Un’occasione per ritrovare lo stupore e una mostra che riesce a costruire un’emozione in modi inattesi, anche in chi è abituato a diffidare delle esposizioni che si annunciano da sole come “spettacolari”. “Il meraviglioso mondo della Natura – Un favola tra arte, mito e scienza”, allestita a Palazzo Reale a Milano, è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all’inizio, non ...

Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald - su IBS il dvd del nuovo capitolo della saga : Grindelwald ha piani estremi, sul mondo dei maghi e su quello dei non maghi, e si dirige a radunare i suoi seguaci, pescando tra le fila degli scontenti per i metodi repressivi e violenti del ...

Animali - WWF : a Maratea salvata una tartaruga che aveva ingerito l’involucro di plastica delle sigarette : 1/7 ...

Da Torino un appello a tutti gli artisti del mondo : "Diamo voce alla difesa degli Animali" : Ad aprile a Torino un incontro di musicisti pittori, poeti, sceneggiatori dall'Italia e all'estero contro ogni differenza

Plastica avvelena Animali nella Fossa delle Marianne : di Remo Sabatini Mari e oceani ridotti a pattumiere? Sembra proprio di sì. Dopo le recenti scoperte di microplastiche in moltissimi degli animali marini rinvenuti sulle spiagge di mezzo mondo oppure oggetto di ricerca da parte degli studiosi, sembra proprio che il pianeta blu sia invaso da ogni tipo di rifiuti. Dalle gigantesche balene ai velocissimi delfini, fino alle tartarughe ...

PETS - VITA DA Animali - ITALIA 1/ Streaming video del film - oggi - 2 marzo 2019 - : PETS - VITA da ANIMALI riempie il palinsesto televisivo di ITALIA 1 prendendosi la prima serata di questo sabato 2 marzo 2019

Animali : in declino la popolazione di squalo grigio del reef - -70% in Nuova Caledonia : E’ in declino in Nuova Caledonia la popolazione di squalo grigio del reef (Carcharhinus amblyrhynchos), specie che vive nelle zone lungo le barriere coralline. Non solo: questo squalo ha cambiato anche il proprio comportamento a causa della convivenza con l’uomo che, nel Pacifico, ha ridotto la presenza della specie del 70%. Lo rileva uno studio pubblicato su ‘Nature Scientific Reports’, per il quale sono stati realizzati ...

Animali - squali : all’Università della Calabria il XXIII Congresso Europeo : Il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra dell’Università della Calabria, Il Gruppo Italiano Ricercatori squali ed il Centro Studi squali, hanno organizzato il XXIII Congresso Europeo sugli squali che si terrà presso l’Università della Calabria, dal 16 al 18 ottobre 2019. Durante il Convegno saranno illustrati importanti risultati scientifici per promuovere la conoscenza e accrescere la cognizione della conservazione degli ...

50 Animali uno più strano dell’altro : Tarantola "unicorno" (Ceratogyrus attonitifer)AxolotlFalena barboncinoI ragni pavoneTardigradaClamidoforo troncato (Chlamyphorus truncatus)Sula piediazzurri (Sula nebouxii)Anguilla pellicano (Eurypharynx pelecanoides)Oritteropo (Orycteropus afer)Vipera spinosa dei cespugli (Atheris hispida)Marà della Patagonia (Dolichotis patagonum)Cicala di mare (qui, quella "pavone", Odontodactylus scyllarus)Blue dragon (Glaucus atlanticus)Pesce luna ...