Tribunale dell' Aja Ergastolo a Karadzic per il genocidio in Bosnia

Fallimento Tercas - il Tribunale dell’Ue dà ragione all’Italia : «E adesso la Commissione europea rimborsi i risparmiatori». Il coro che arriva dal mondo politico e bancario italiano è unanime. Antonio Patuelli, presidente di Abi, si spinge addirittura oltre e chiede le dimissioni di Margrethe Vestager, numero uno dell’Antitrust Ue. Perché ieri è arrivata un’importante sentenza del tribunale dell’Ue sul salvatag...

Uccisa dall’ex - la madre di Jennifer : “Voglio giustizia - ma in Tribunale le vite delle vittime valgono meno di quelle degli assassini” : "Tra rito e abbreviato e sconti di pena oggi chi toglie la vita a una ragazza può rifarsi la sua dopo pochi anni. Le nostre ragazze invece resteranno sottoterra". Così a Fanpage, Fabiola Bacci, la madre di Jennifer Sterlecchini, la ragazza di 26 anni sgozzata dall'ex 3 anni fa a Pescara. Domani è attesa la sentenza d'appello per Davide Troilo. "Il timore è che possa essere un altro caso Olga Matei" dice mamma Fabiola.Continua a leggere

Un Tribunale belga ha condannato l’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014 : Un tribunale belga ha condannato l’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouche per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles del 2014, considerato il primo compiuto in Europa da una persona legata all’ISIS. Nell’attacco morirono quattro persone, fra cui due turisti, un volontario

Ambiente : annullata dal Tribunale UE la decisione dell’EFSA di negare l’accesso agli studi sul glifosato : La decisione dell’EFSA, agenzia europea sulla sicurezza alimentare, che aveva negato l’accesso agli studi sulla tossicità e cancerogenicità del glifosato, è stata annullata dal Tribunale dell’UE. Il glifosato è un erbicida ad ampio spettro che è il principio attivo del Roundup, un prodotto della Monsanto, gruppo chimico Usa recentemente acquisito da Bayer Secondi i giudici “l’interesse del pubblico ad accedere alle ...

Nissan - Tribunale autorizza rilascio su cauzione Ghosn : ricorso della procura : Tokyo, Giappone,, 5 mar., LaPresse/AFP, - Un tribunale di Tokyo ha autorizzato la liberazione su cauzione dell'ex presidente della Nissan Carlos Ghosn, che potrebbe essere rilasciato dopo tre mesi di ...

Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un Tribunale USA : Huawei si è dichiarata non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale federale statunitense. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei si dichiara non colpevole delle accuse di furto innanzi ad un tribunale USA proviene da TuttoAndroid.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato una multa di alcuni milioni di euro contro quattro squadre di calcio spagnole : Il Tribunale dell’Unione europea (l’organo di primo grado della corte di giustizia dell’UE) ha ha annullato una multa di alcuni milioni di euro fatta dalla Commissione europea a quattro società di calcio spagnole – Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao.

Parentopoli Atac - il Tribunale del Lavoro riammette con decreto del 1931 la compagna dell’ex assessore Marchi : Licenziata per Parentopoli, riammessa grazie a un Regio decreto del 1931. Torna in Atac la compagna di Sergio Marchi, assessore capitolino ai Trasporti nei primi due anni di Gianni Alemanno sindaco, fra il 2008 e il 2011, sostituito all’indomani dell’esplosione dello scandalo. Flavia Marino, infatti, era stata licenziata il 18 aprile 2017, insieme ad altre 32 persone, dopo la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti di 5 dirigenti ...

Il Tribunale delle trans alla lesbica Navratilova : "Non sei più dei nostri" : Sono diventati un grattacapo legale, un caso giuridico, politico e sportivo. E la "vittima" più recente, sacrificata sull'altare delle pari opportunità, è in parte una di loro, nel senso è stata finora un simbolo della comunità Lgbtq. Loro chi? Parliamo dei transgender, cioè coloro che sono passati da un genere all'altro senza essersi sottoposti a un intervento chirurgico (a differenza dei transessuali). Ma ecco i fatti: Martina Navratilova, 62 ...

Catalogna - la questione dell’indipendenza non si può risolvere in un Tribunale : La scorsa settimana ho avuto occasione di assistere, in qualità di osservatore internazionale, alle prime tre udienze del processo contro i leader catalani, imputati di gravi reati per aver organizzato il referendum di autodeterminazione del 1° ottobre 2017. Si è trattato di un evento di estremo interesse dal punto di vista politico e scientifico. L’impressione di fondo che ho provato è quella che ho riferito a vari media in quei giorni e ...

Collovati nel caos - il duro sfogo della moglie Caterina : “trascinerò in Tribunale chi mi ha scritto in privato cose inenarrabili” : Lo sfogo di Caterina Collovati dopo il caos creatosi attorno alle dichiarazioni sessiste del marito Fulvio a “Quelli che il calcio” Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. LaPresse/Claudio ...

Città della scienza - in Tribunale la lite tra sindaco e prof Ventre : Finisce in Tribunale la querelle tra il sindaco Luigi de Magistris e il direttore della Apple Academy e docente universitario della Federico II Giorgio Ventre. Il primo cittadino ieri, attraverso il ...

Roma-Viterbo - il passeggero disabile batte la Regione in Tribunale. “Abbattere le barriere architettoniche della stazione” : La Regione Lazio è stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla rimozione delle barriere architettoniche presenti in una stazione della tratta ferroviaria Roma-Viterbo e al risarcimento della mamma di un ragazzo disabile che per anni ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario per accompagnare il figlio a scuola. Una vittoria che arriva dopo 5 anni di battaglie legali da parte di Maria Cristina Abballe che, per gli spostamenti ...