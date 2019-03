Tennis | la rivelazione di Rod Laver | “Roger Federer giocherà fino a 40 anni”

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una notizia inaspettata ma che sicuramente rallegrerà tifosi e appassionati disparsi per il mondo: Rogerè intenzionato a continuare la propria carrieraa 40 anni. Laè arrivata da Rod, uno dei miglioriti della storia, vincitore di ben undici titoli dello Slam e autentica leggenda vivente, durante un’intervista con il quotidiano svizzero Blick. “Quando ti piace ilcome piace a Roger, è possibile che la sua carriera duri per così tanti anni. La mia è durata di meno, ma la sua può durare. Mi ha già detto che vuole giocare finché non avrà 40 anni ed è grandioso. Inoltre, è molto ben circondato e ha una grande squadra che lo aiuta a risolvere i piccoli problemi, le piccole cose“, ha confidato.L’80enne australiano si è poi detto onorato di essere ricordato ogni anno attraverso un’esibizione come la...

