Spoiler Un posto al sole | Rossella cerca di confortare Diego

Spoiler Un posto al Sole : Niko coinvolto nello scherzo di Renato e Raffaele : Lunedì, 1 aprile, avrà inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un posto al Sole' che metterà lo spettatore di fronte ad ulteriori colpi di scena che porteranno scompiglio nella vita dei personaggi principali. Gli Spoiler delle puntate, in onda fino a venerdì, 5 aprile, rivelano che l'iniziativa contro il bullismo presa da Michele potrebbe avere delle conseguenze nella sua vita, con il pericolo che vengano coinvolti anche i ...

Spoiler Un posto al sole : Guido comprende di non volere altri figli : La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda da oltre vent'anni sul piccolo schermo riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo grazie alla capacità di trattare tematiche svariate. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Guido che ha ritrovato la stabilità dopo aver ricucito il rapporto con Mariella provocando la gelosia di Cerruti. Gli Spoiler degli appuntamenti che vengono trasmessi sul ...

Spoiler Un Posto al Sole : Susanna ha un difficile confronto con il padre : Lunedì, 25 marzo, avrà inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto al Sole', in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni. Protagonista principale di queste puntate il personaggio di Susanna, che si trova ad affrontare le difficoltà legate al rapporto tra i genitori. La giovane donna è alle prese con una situazione complessa e Niko si è detto preoccupato per la ragazza. Le anticipazioni degli appuntamenti, che ...

Spoiler Un posto al sole : Renato e Raffaele vogliono salvare Giulia : Continuano a stupire i milioni di telespettatori italiani le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Giulia costretta a vivere una situazione difficile conseguente all'arrivo a Palazzo Palladini del colonnello. L'uomo mostra il proprio odio nei confronti della consuocera al punto che vorrebbe uccidere la ...

Spoiler Un posto al sole : Diego progetta il viaggio negli Stati Uniti con Beatrice : Nuovi momenti di tensione vedono coinvolti i protagonisti della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole'. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Manlio. Il colonnello ha ridotto in gravi condizioni Adele, che ha avuto 'la colpa di tornare a casa. Gli Spoiler degli appuntamenti che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che il colonnello, dopo aver fatto del male ad Adele, vorrà scaricare la ...

Il silenzio dell'acqua - Spoiler 2a puntata : il figlio di Andrea sottoposto al test del DNA : La nuova miniserie crime di Canale 5 ha debuttato venerdì 8 marzo con la prima puntata: 'Il silenzio dell'acqua' è una fiction basata su un soggetto originale di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti ed è diretta da Pier Belloni. I protagonisti sono Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Tutto inizia con la scomparsa di Laura, una ragazza di 16 anni. Il mistero poi si complica con il ritrovamento del suo cadavere e con i risultati dell'autopsia che ...

