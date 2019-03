L'avvertimento della Fao : «La biodiversità sta scomparendo - il nostro futuro alimentare è a rischio» : La perdita della biodiversità è un'emergenza che in ogni parte del mondo è frutto dell'agire dell'uomo. In Africa sono la caccia e il bracconaggio a minare la ricchezza degli ecosistemi. La ...

Pesticidi - il pianeta sta perdendo la sua biodiversità . È in atto un’estinzione di massa : “Il livello di degrado ambientale aumenta a ogni generazione, ma ogni generazione considera quel livello la norma” Questa la sintesi estrema di uno studio del 1995 (P. H. Kahn e B. Friedman, citato su Internazionale dell’11 gennaio u.s., p. 38) su come i bambini di Houston percepivano l’inquinamento. Questo comporta che ogni generazione consideri altrettanto normale il costante aumento dei danni, anche letali, alla salute umana derivanti da quel ...

Lo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura : il 22 febbraio la presentazione del rapporto : La FAO terrà un briefing per i media per presentare i risultati del rapporto sullo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura, che sarà lanciato il 22 febbraio. Lo “stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura” è il primo rapporto in assoluto che analizzi lo stato delle piante, degli animali e dei microrganismi che sostengono il cibo e la produzione agricola ...