Incendio in deposito petrolchimico in Texas | denso fumo nero | cresce l’allerta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un vastoè divampato domenica in un’area di stoccaggio di prodotti petrolchimici a Houston: le fiamme stanno continuando ad infuriare dopo due giorni nonostante il lavoro dei vigili del fuoco. Una densa nube disi è alzata dalla zona, e si sta diffondendo per km e in alcune aree: le autorità hanno invitato i residenti a restare in casa.L’in alcuni dei grandi serbatoi della Intercontinental Terminals Co (ITC) è stato in parte contenuto, ma quello nei pressi dello Houston Ship Channel a Deer Park, in, è ancora attivo.L’è partito da una tanica di stoccaggio che sembra si sia surriscaldata, e si è rapidamente esteso ad altre 7 vasche che contengono benzine, solventi, xilene, pirolisi, nafta.“Mi rendo conto che la scura nuvola diche si sta espandendo sulla città sia spaventosa ma voglio rassicurare i residenti ...

Infomessina : +++VIDEO+++ Incendio in un deposito di celle frigorifere a Cattafi - lameziainstrada : Incendio in deposito di un lido balneare a Scalea, ipotesi dolo - infoitinterno : Milano, incendio in deposito di rifiuti: alta colonna di fumo -