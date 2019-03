Google | Ue multa per 1 | 49 miliardi il motore di ricerca | “Abuso di posizione dominante

Google - nuova multa dalla Ue in arrivo : Adsense nel mirino : (Foto: Google Campus) Il gigante del web Google è di nuovo finito nel mirino dell’antitrust europea. Nella settimana che si apre oggi, 18 marzo, la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, annuncerà l’entità di una nuova multa al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante nei confronti di siti concorrenti in materia di pubblicità. Secondo quanto si legge sul Financial Times, la multa riguarderebbe le pratiche ...

Perché la multa da 50 milioni a Google cambia la prospettiva sul Gdpr : Sundar Pichai, ceo di Google (Foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) La sanzione da 50 milioni di euro emessa dal Garante per la privacy francese, il Cnil, nei confronti di Google per violazione degli obblighi Gdpr potrebbe comportare un cambiamento sostanziale nell’approccio alla privacy. Il Cnil aveva iniziato un’indagine su Google a seguito di due reclami depositati nei giorni immediatamente successivi al 25 maggio 2018 da ...

Gdpr : 'Multa a Google mostra rischi della non conformità a regole' : 'In un mondo in cui la privacy è al primo posto, le imprese devono adottare una strategia di compliance people-centric che può solo partire dall'ottenere visibilità su dati altamente regolamentati e ...

Ha violato il Gdpr - multa da 50 milioni contro Google : (Foto: Chesnot/Getty Images) La Commission nationale de l’informatique (Commissione nazionale informatica, Cnil), il garante francese per la protezione dei dati, ha multato Google per un totale di 50 milioni di euro per aver infranto il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr). La causa riportata sulla sanzione è stata “mancanza di trasparenza, informazioni adeguate e mancanza di un valido consenso un merito alla ...

Multa da record per Google dalla Francia : 50 milioni di euro per informazioni poco chiare sull’uso dei dati : Google dovrà pagare una Multa record di 50 milioni di euro per non aver fornito agli utenti informazioni trasparenti e comprensibili sulle sue politiche di utilizzo dei dati. A deciderlo la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità amministrativa indipendente francese che è incaricata di assicurare l’applicazione della legge sulla tutela dei dati personali nei casi in cui si effettuino raccolte, ...

Google - maxi multa in Francia : La Francia ha multato Google per 50 milioni di euro , 56,8 milioni di dollari, per aver violato le leggi Ue sulla protezione dei dati. L'agenzia francese per la protezione dei dati CNIL ha accusato ...

Ha violato il Gdpr : multa da 50 milioni di euro a Google in Francia : L'Authority francese che sorveglia sul rispetto della privacy, Cnil, ha imposto a Google una multa record da 50 milioni di euro per aver violato alcuni obblighi nel quadro del regolamento Ue per la ...

Google ha ricevuto una multa da 50 milioni di euro in Francia per una violazione del GDPR : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità che si occupa di tutela della privacy in Francia, ha emesso una multa da 50 milioni di euro nei confronti di Google, accusando la società di non rispettare il nuovo

Google - maxi multa da 50 milioni di euro in Francia per sfruttamento dei dati personali : E' la prima sanzione dopo l'entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo per la privacy. Il colosso Usa è accusato di non avere informato a dovere gli utenti sul trattamento dei dati