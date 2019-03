Donna uccisa a Milano | fermato il compagno

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E" statanel suo appartamento, probabilmente soffocata. Così è stata ritrovata ieri pomeriggio tardi Roberta Priore, 53enne, nella sua abitazione sita al quinto piano di un immobile in via Piranesi 19, nella zona sud est di, poco distante da Porta Vittoria. E" stata la figlia maggiore, di 22 anni, ieri pomeriggio verso le 15,30, a chiamare la polizia, preoccupata per non essere riuscita a parlare con la madre da diverso tempo. La ragazza si è anche presentata alla porta di casa, ma non trovando risposta ha deciso di allarmare i soccorsi. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per riuscire a entrare in casa. Hanno trovato il cadavere dellaper terra, con accanto un cuscino. L"appartamento era messo a soqquadro, forse nel tentativo di inscenare una rapina finita in tragedia.Secondo un primo esame, sul corpo della 53enne non sarebbero stati trovati evidenti segni di ...

