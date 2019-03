Denunciò Salvini per le divise Sindacato pro-migranti occupa il Viminale

Denunciò Salvini per le divise. Vigile del fuoco occupa il Viminale : "Faremo lo sciopero della fame, non ci hanno chiamato al tavolo per il nuovo contratto. I pompieri sono una categoria insultata e vilipesa da trattamenti economici da terzo mondo" dice Costantino Saporito, dell'Usb. Per ore piantonato al ministero dell'Interno