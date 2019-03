Caso Icardi | Walter Zenga | ' Una squadra si ama a prescindere dalla fascia'

Inter - novità sul Caso Icardi : ecco la mossa decisiva : Secondo La Gazzetta dello Sport , ora manca l'ultimo step, quello decisivo: il colloquio tra l'ex capitano con allenatore e squadra.

Inter - Marotta sul Caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, Intervenuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

Caso Icardi : venerdì incontro decisivo tra Maurito e il presidente Zhang : venerdì 22 marzo potrebbe essere ricordato come il giorno in cui viene siglata, definitivamente, la pace tra Mauro Icardi e l'Inter. Dopo la strepitosa vittoria dei nerazzurri nel derby della Madonnina contro i cugini del Milan, gli animi sembrerebbero essersi rasserenati, da entrambe le parti. Di conseguenza, il presidente Zhang avrebbe fissato proprio per il fine settimana la data per incontrare Mauro Icardi. incontro chiesto da settimane ...

Caso Icardi : finalmente una soluzione : Come racconta il Corriere dello Sport in edicola oggi, il Caso Icardi stà per risolversi.È già entrato in campo Zhang nella vicenda Icardi. Un intervento forte che può preludere, proprio in questa settimana, all’incontro che sancirà il prima e il dopo della crisi che ha portato l’attaccante argentino ai margini dell’Inter. La data della paceC’è anche una data: venerdì prossimo. Quel giorno probabilmente verrà redatta la fine del primo e più ...

È la vittoria di Spalletti - ma all'Inter c'è da chiudere il Caso Icardi : La mossa strategica, e vincente, di Luciano Spalletti ha ridato serenità ed entusiasmo all'Inter, apparsa troppo rinunciataria soltanto tre giorni prima in Europa League contro l'Eintracht. Avanzare ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Caso Icardi-Inter - Wanda Nara : "Vicini alla pace" : Mentre Icardi ieri non era neanche in tribuna a vedere il super derby Milan-Inter, secondoq aunto afferma la moglie e procuratrice Wanda Nara, lo strappo dell'attaccante con la società sarebbe quasi ...

‘Caso Icardi’ – Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell’Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka “Tutti parlavano della crisi nerazzurra ma io ero sicura che l’Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto“. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. E sull’affare legato all’attaccante argentino. Wanda Nara ...

Inter - Marotta : «Ci aspettiamo che il Caso Icardi si risolva» : MILANO - Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby con il Milan . Queste le sue parole: " Come arriviamo alla gara con il Milan ? Il derby è particolare ovunque lo si giochi, riveste Interesse al di là della classifica: i ...

Approfondimento : Il Caso Icardi e le possibili soluzioni : Il “Caso Icardi”, da molti considerato il fattore scatenante, la fonte di ogni confusione, nello spogliatoio e fuori, è in realtà l’inevitabile prodotto di quella che in molti chiamano “la balcanizzazione dell’Inter”.«Un processo – spiega una fonte interna alla società – ormai in stato avanzato e irreversibile». Lo scenario, secondo la fonte, è quello di un club in balia di un gruppo di dirigenti per troppo tempo privo di una ...

Inter - la grande bruttezza : il Caso Icardi condiziona la squadra e i risultati - è fallimento : La grande bruttezza non se l'aspettava nessuno. Intendiamoci, a inizio stagione la formazione di Spalletti non giocava un bel calcio, impossibile quando si hanno centrocampisti di qualità medio-bassa,,...

'Caso Icardi? Mi sembra un macello' : NYON, SVIZZERA,, 15 MAR - ''Il caso Icardi? Visto da fuori mi sembra un macello della Madonna.'' Questo quanto dichiarato dall'ex-portiere dell'Inter Julio Cesar questo pomeriggio a Nyon, a margine ...