Camminata e attività fisica | quanto farne a seconda dell’età

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Che l’faccia bene oramai è noto a tutti. In particolare il movimento permette di prevenire fino a 40 malattie di tutte le tipologie, cardiorespiratorie, metaboliche, muscolo – scheletriche, tumorali.Inoltre è un valido aiuto anche per l’umore e un alleato a livello psicologico, permette infatti di contrastare i disturbi depressivi. Per ottenere la massima efficacia bisogna dosare il tempo dedicato al movimento adella propria età e soprattutto essere costanti. Fino ai 17 anni è consigliata almeno un’ora dimotorie al giorno, mentre tra i 18 e i 63 anni bastano anche 20 minuti, per poi passare a 3 volte a settimana dopo i 65 anni.I bambini e ragazzi dovrebbero dedicare almeno un’ora al giorno admoderate, come il gioco, lao la bicicletta, con l’aggiunta di momenti di sport pensati per il rafforzamento di ...

