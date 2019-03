Ca' Foscari | A Sweet Story

spettacoli.tiscali

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Ca'Short Film Festival prende il via, con una prima giornata già ricca di proiezioni e arricchita dalla presenza degli ospiti speciali. Innanzitutto, le prime opere del Concorso ...

ilMorabito : RT @cinematografoIT: Il @CaFoscariShort Film Festival prende il via con le prime opere in concorso e con quelle di produzione accademica, c… - CharlieConese : RT @cinematografoIT: Il @CaFoscariShort Film Festival prende il via con le prime opere in concorso e con quelle di produzione accademica, c… - CaFoscariShort : RT @cinematografoIT: Il @CaFoscariShort Film Festival prende il via con le prime opere in concorso e con quelle di produzione accademica, c… -