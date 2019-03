Barbara D' Urso commenta scontro con Salvini | ' Penso che abbia compreso la mia posizione'

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso e un colpaccio controverso : chi riporta in tv - d'accordo? : Mercoledì 20 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, lo show di Barbara D'Urso in onda nella prima serata di Canale 5. Questo secondo appuntamento si prevede già molto scoppiettante, a giudicare degli ospiti che varcheranno la soglia degli studi Mediaset. Perché Wanna M

Barbara D’Urso : Wanna Marchi e gli ospiti di Live Non è la D’Urso : Barbara D’Urso annuncia: Wanna Marchi e figlia a Live Non è la D’Urso La seconda puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda domani sera, mercoledì 20 marzo, come sempre alle 21:20 circa su Canale 5. Il nuovo programma in prima serata di Barbara D’Urso è partito la scorsa settimana con il botto, come sottolineato da Mediaset guadagnando da subito il 17,14% di share. Dopo Fabrizio Corona, a Live Non è la D’Urso ...

Barbara D’Urso mette in guardia Lucia Bramieri dal suo fidanzato : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha ricevuto una mail che potrebbe mettere in crisi la storia d’amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli, una telespettatrice della trasmissione, ha voluto far recapitare alla Bramieri anche gli screenshot e gli audio vocali del suo fidanzato (l’ultimo messaggio risale all’8 marzo) ad un’altra donna: “La mia migliore amica è uscita a cena con ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e la corna in diretta : legge una lettera - Lucia Bramieri ha un crollo nervoso : Giorni fa Lucia Bramieri, ex protagonista del Gf Nip, ha portato la sua nuova fiamma, Gianluca Mastelli, nel salotto di Pomeriggio 5 per farlo conoscere a Barbara D'Urso. Peccato però che la conduttrice non ne sia stata molto entusiasta. Durante la puntata di ieri 18 marzo Carmelita ha ospitato nuov

Barbara D'Urso - il 'consiglio' dal signore di Mediaset : 'A cosa deve stare molto attenta' - perché rischia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa , la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: 'Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto ?'. Molti possono pensare che non ho altri ...

Barbara D'Urso indaga su Gianluca - allontanato da Uomini e donne : 'Ho chiesto a Maria' : Barbara D'Urso nel corso delle ultime puntate di Pomeriggio 5 si è trovata a parlare del nuovo amore di Lucia Bramieri, tra le protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Nip che tornerà in onda da aprile in poi. La signora Bramieri ha ritrovato l'amore e la serenità al fianco di Gianluca Mastelli, un volto ben noto al pubblico di Canale 5 che segue Uomini e donne, dato che qualche anno fa fu al centro di uno scandalo nella ...

Barbara D'Urso asfalta una mamma omofoba che ha insultato Tommaso Zorzi perché gay : Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri si è parlato di Tommaso Zorzi e degli insulti che il protagonista di 'Riccanza' ha ricevuto sui social da parte di una mamma omofoba, la quale lo ha accusato di essere responsabile del fatto che suo figlio fosse diventato omosessuale. Il motivo? La donna sostiene che da quando suo figlio ha cominciato a seguire Tommaso sui social si è avvicinato a questo stile di vita che lei definisce deviato e, ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Dopo il no alla Venier - Brigitte Nielsen super ospite di Barbara D'Urso : Brigitte Nielsen lo scorso settembre sarebbe dovuta essere ospite a 'Domenica In da Mara Venier', ma l'incontro saltò perché il cachet preteso dall'attrice danese sarebbe stao giudicato in Rai ...

Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi : “La diversità è normalità” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso sta con Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi è tornato a Pomeriggio 5 per parlare della vicenda che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. Il giovane ereditiere è fino al centro delle polemiche dopo che una madre lo ha accusato su Instagram di aver spinto il figlio a diventare gay. “Per colpa […] L'articolo Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi: “La diversità è normalità” ...

Domenica Live - Barbara D'Urso in estasi da ascolti. Raptus di gioia - tira su la gonna : pazzesca a 61 anni : Molto bene anche Domenica Live politica con ospite il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che realizza 2.237.000 spettatori totali e una share attiva del ...

Domenica Live - Franco Oppini guarda sotto la gonna di Barbara D'Urso in diretta : 'Qua sotto...' - roba spinta : ' Ho visto cose da là sotto che voi umani... C'è la sorpresa qui', queste le parole di Franco Oppini che ha buttato un occhio sotto la gonna di Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live di ...

Barbara D'Urso mette in difficoltà Matteo Salvini sulle 'famiglie arcobaleno' : Barbara D'Urso, nota icona del mondo LGBT, si è sempre battuta a favore delle famiglie gay. A tal proposito, durante la puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha palesato al suo ospite, Matteo Salvini, alcune perplessità relative al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona. Salvini visibilmente in difficoltà a Domenica Live Il leader della Lega si è mostrato in difficoltà, dicendo che allo Stato non deve affatto ...