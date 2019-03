ARROW - Recensione 7x16 Star City 2040

lostinaflashforward

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Buongiorno tesori miei! Che dite, vi è piaciuto l'episodio di questa settimana?Io onestamente non sono soddisfatta in pieno. Perché sì, volevo sapere di più del futuro, volevo delle risposte alle mille domande che mi sono sorte, ma non lo volevo a discapito del presente.Scusate, forse sono un po' vecchio stile, o sono legata troppo a Oliver Queen, ma non è possibile che il protagonista della serie compaia per soli dieci secondi durante la scena del parto della moglie. Avrei preferito più equilibrio tra presente e futuro, anche perché molte domande in realtà mi sono rimaste: perché Oliver e Felinon si sono più messi in contatto con William per ben vent'anni? Di chi è stata la colpa? C'entra Dante? Non mi chiedo nemmeno più che fine abbia fatto Oliver, perché dopo l'annuncio della chiusura della serie (e con soli 10 episodi nell'ottava stagione), temo proprio che il nostro eroe farà ...

