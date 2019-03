Usa | Guai per ' conoscente' di Trump

Rimini - sesso con bimbi di 2 e 4 anni. Nei guai baby sitter e il marito : “Usati come giochi” : A Rimini una baby sitter di 55 anni e il marito di 59 sono stati accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di due bambini, una femmina di 4 anni e un maschietto di 2. Gli abusi si sarebbero verificati mentre la donna si prendeva cura di loro in assenza dei genitori, trasformandosi in un orco: "Li usavano come giocattoli erotici costringendoli a subire le loro morbose attenzioni".Continua a leggere

Mazzette per fare entrare i figli nelle università Usa più prestigiose : nei guai molti vip : Bufera su alcune delle più prestigiose università Usa, da Yale a Stanford, travolte da un'inchiesta sul pagamento di Mazzette per l'ammissione dei figli di ricchi imprenditori e di attrici di Hollywood, come Felicity Huffman, resa famosa dalla serie tv 'Casalinghe disperate'.La procura di Boston ha incriminato 50 persone, tra cui coach e counselor privati accusati di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare gli studenti ad ...

Venezuela - Usa ritirano corpo diplomatico/ Blackout - Guaidò vs Maduro "Paese in tilt" : Venezuela, continuo Blackout: Guaidò vs Maduro, 'usurpatore, qui la gente muore'. Usa ritirano tutto il personale diplomatico rimasto

Cuneo - abUsa di una 13enne e la minaccia di diffondere le sue foto : nei guai militare di 30 anni : Un militare di 30 anni, sposato e con famiglia, è stato arrestato per aver consumato ripetutamente rapporti sessuali con una ragazzina di 13 anni sotto ricatto, minacciandola di divulgare sui social network foto di lei in atteggiamenti intimi. Indagini ancora in corso per verificare che non ci siamo altre vittime minorenni.Continua a leggere

Continua il blackout in Venezuela - Guaidò chiederà lo stato di emergenza - Gli Usa : '80 bimbi morti in ospedale' : La crisi in Venezuela ha preso una piega "catastrofica". Lo ha detto il senatore Usa repubblicano Marco Rubio, secondo cui "almeno 80 bimbi sono morti nel reparto neonatale dell'ospedale universitario ...

Usa e Guaidò : blackout colpa di Maduro : 14.48 Gli Usa continuano il pressing contro il regime di Maduro, in Venezuela. In un tweet sul blackout in vaste aree del Paese, il segretario di Stato Pompeo scrive:"La mancanza di elettricità e la fame sono il risultato dell'incompetenza del regime di Maduro". "Niente cibo, niente medicine. Ora niente elettricità. Prossimo passo, niente Maduro" Gli fa eco il presidente ad interim Guaidò:"Caos e indignazione.Il blackout mostra l'inefficienza ...

Venezuela - blackout in tutto il Paese/ Maduro 'sabotaggio Usa' - Guaidò 'usurpatore!' : blackout in Venezuela, elettricità interrotta per diverse ore in gran parte del Paese: Nicolas Maduro si scaglia contro Donald Trump.

Guaidò torna a Caracas | Gli Usa : guai a chi lo tocca : Il leader dell'opposizione è stato accolto da migliaia di sostenitori senza essere arrestato al suo arrivo. Intanto dagli Stati Uniti arriva un messaggio chiaro al governo: "Non lo toccate o reagiremo"

Guaidò torna a Caracas e parla alla piazza : "Siamo più forti che mai". Rischia l'arresto ma gli Usa avvertono : "Non toccatelo o reagiremo" : Juan Guaidò, leader dell'opposizione venezuelana, riconosciuto presidente ad interim da diversi Paesi occidentali, è arrivato all'aeroporto di Caracas dopo aver lasciato il Paese dieci giorni fa e dopo un tour nei Paesi dell'America Latina.Applaudito da una folla che ha scandito il suo nome insieme allo slogan "sì, se puede" (sì si può), sorridente e disteso, Juan Guaidò ha salutato i diplomatici ...

Fa a pezzi due preziosi confessionali e li Usa come legna da ardere - parroco nei guai : "Non era mia intenzione fare dei danni. Facendo un po’ di riordino in chiesa ho visto quegli arredi malmessi e ho pensato di sistemarli: erano tutti marci e fatiscenti" ha spiegato il sacerdote che è stato segnalato anche in procura e ora rischia una pesante sanzione.Continua a leggere

Mike Bibby nei guai – L’ex stella NBA accUsato di molestie - il racconto della presunta vittima : “strofinò i suoi genitali contro di me” : Mike Bibby accusato di molestie sessuali, l’ex stella dell’NBA denunciato da una donna che frequenta la stessa palestra dell’ex Sacramento L’ex stella dell’NBA Mike Bibby è stata coinvolta in uno scandalo sessuale. L’ex giocatore di Sacramento, Grizzlies e Kings è accusato, da un’insegnante della Shadow Mountain High School in cui Mike allena, di molestie. La presunta vittima delle avances di Bibby ...