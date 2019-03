Torta di yogurt e mele

Torta soffice alle mandorle e yogurt bianco : La Torta soffice alle mandorle e yogurt bianco è sicuramente un dolce adatto come colazione per i bambini o per la merenda in un freddo pomeriggio, magari accompagnato da un buonissimo tè. L'esecuzione di questo dolce è sicuramente semplice ma il suo risultato sorprenderà. Farcito con nutella oppure crema pasticcera delizierà con la sua bontà. Da non dimenticare certamente l'aggiunta di zucchero a velo che dà un tocco in più sia all'aspetto del ...