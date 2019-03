Tirreno-Adriatico | sorpasso di Primoz Roglic nell’ultima tappa

Classifica Tirreno-Adriatico 2019 : Primoz Roglic in trionfo - Adam Yates beffato per un solo secondo : Spettacolare vittoria di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nella Tirreno-Adriatico 2019. Il corridore sloveno ha completato una straordinaria rimonta ai danni del britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) nella cronometro conclusiva aggiudicandosi il successo per 1”. Sul terzo gradino del podio il danese Jakob Fuglsang (Astana), mentre Alberto Bettiol (EF Education First) è il migliore tra gli italiani con l’undicesimo posto finale. Di ...

Tirreno-Adriatico 2019 - risultato ultima tappa : Roglic trionfa per un solo secondo! Cronometro a Campenaerts - Bettiol incredibile secondo! : Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è il vincitore della Tirreno-Adriatico 2019. La Cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto (10 km) non ha risparmiato spettacolo e colpi di scena e ha dato vita ad un appassionante duello tra il corridore sloveno e il britannico Adam Yates (Mitchelton Scott), leader della classifica generale alla partenza. L’esito finale si è deciso come prevedibile sul filo dei centesimi: Roglic, che doveva recuperare ...

Tirreno-Adriatico - Campenaerts si prende la crono finale : Roglic beffa Yates per un secondo e vince la 54ª edizione : Il corridore della Lotto Soudal vince l’ultima tappa della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, il successo finale va a Roglic che precede di un secondo Yates Primoz Roglic vince la 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, beffando per un secondo Adam Yates al termine dell’ultima crono. Un successo costruito proprio nella giornata di oggi, con lo sloveno riuscito a fare la differenza nel secondo tratto del percorso, conquistando ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - cronometro S. Benedetto del Tronto in DIRETTA : ultima battaglia per la classifica generale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima frazione della Tirreno-Adriatico 2019, ultimo atto di questa appassionante corsa a tappe andata in scena nell’ultima settimana sulle strade italiane. La giornata di ieri ha regalato un’altra spettacolare vittoria del francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) sul traguardo di Jesi e non ha modificato la situazione della classifica generale. La sfida per il successo ...

Tirreno-Adriatico 2019 oggi (19 marzo) - settima tappa : cronometro San Benedetto del Tronto. Percorso e favoriti. Roglic lancia la sfida a Yates per la maglia azzurra : Chiusura consueta per quanto riguarda la Corsa dei Due Mari: ultima tappa per quanto riguarda la Tirreno-Adriatico 2019, con la solita cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto. Andiamo a scoprire il Percorso, l’altimetria e i favoriti sia in chiave successo parziale che in ottica maglia azzurra. Percorso Vista e rivista nelle ultime stagioni la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto. 10 chilometri interamente ...

Tirreno-Adriatico 2019 - cronometro San Benedetto del Tronto : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. La startlist : Oggi (martedì 19 marzo) si correrà l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico: una cronometro individuale di 10 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Sarà quindi una prova contro il tempo a decidere il vincitore finale della 54ma edizione della Corsa dei Due Mari. Adam Yates dovrà difendere il vantaggio di 25” su Primoz Roglic e di 35” su Jakob Fuglsang per riuscire a conquistare la maglia azzurra. La partenza del primo corridore è ...

Tirreno-Adriatico - ultima tappa. Orari tv - percorso e favoriti : San Benedetto del Tronto, 18 marzo 2019 " ultima tappa martedì 19 marzo alla Tirreno Adriatico 2019 . In programma una cronometro individuale di 10 chilometri a San Benedetto del Tronto che decreterà ...

Tirreno-Adriatico 2019 - cronometro San Benedetto del Tronto : la startlist e gli orari di partenza. Programma - tv e streaming : Martedì 19 marzo si disputerà l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2019, in Programma una cronometro individuale di 10 km a San Benedetto del Tronto. La Corsa dei due Mari arriva alla conclusione e si preannuncia grande spettacolo sulle strade della nota località marchigiana, i ciclisti si cimenteranno con una prova contro il tempo per chiudere in bellezza. Scontro totale tra Adam Yatez e Primoz Roglic per la conquista della maglia ...

Tirreno-Adriatico 2019 - le pagelle della sesta tappa. Capolavoro tattico della Deceuninck-Quick Step : Julian Alaphilippe ha vinto a sorpresa la sesta tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore francese è riuscito ad imporsi in volata sul traguardo di Jesi, precedendo Davide Cimolai ed Elia Viviani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Deceuninck-Quick Step 10: la frazione odierna è stata la dimostrazione di come nel ciclismo sia fondamentale la squadra. Infatti ...