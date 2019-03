' Siamo terrapiattisti e quindi il treno non lo paghiamo' L Intercity fermo un ora

“Siamo terrapiattisti - ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto non lo paghiamo” : treno bloccato per un’ora - 4 folli denunciati : Hanno bloccato un intercity sulla Milena-Genova per oltre un’ora sostenendo che erano “terrapiattisti, ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto del treno non lo paghiamo“. E non c’e’ stato modo per i controllori del Milano Ventimiglia di far ripartire il convoglio fermo alla stazione di Pavia. Alla fine la vicenda surreale è finita dai carabinieri con i quattro terrapiattisti ...