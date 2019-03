Migranti, Mare Jonio giunta a Lampedusa

La navedella Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo i 49, fra cui 12 minori soccorsi in acque internazionali, è. Al momento è ferma a sud dell'isola siciliana per ripararsi dal maltempo. Di li "non si possono muovere" a causa del divieto di sbarco. La Guardia Costiera ha autorizzato alla nave un punto di fonda, ma non è stato assegnato un porto sicuro di sbarco.Una unità della GdF la controlla a vista.Le Fiamme Gialle hanno vietato alladi entrare in acque territoriali.(Di martedì 19 marzo 2019)

