Migranti, arriva direttiva Viminale

Chi soccorre "irregolari" in acque non di responsabilità italiana, senza che Roma abbia coordinato l'intervento e entra poi in acque territoriali italiane lede il "buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano". Così il ministro dell'Interno Salvini in unaai capi di polizia,carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, Marina e Stato Maggiore della Difesa invitandoli a attenersi "scrupolosamente" al provvedimento per prevenire "l'ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale".(Di martedì 19 marzo 2019)

