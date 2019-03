Legge 104 | contestazione verbale visita di revisione | i diritti dei disabili

Legge 104 Inps con mal di schiena : come avere agevolazioni e permessi : Legge 104 Inps con mal di schiena: come avere agevolazioni e permessi Mal di schiena e Legge 104, come si ha Nell’elenco delle patologie che consentono la maturazione dei diritti della Legge 104 spicca l’artrite reumatoide, che può provocare il dolore alla cervicale e che potrebbe determinare una percentuale di invalidità fino al 100%. Restando più confinati nel semplice mal di schiena, anche quest’ultimo può dare diritto ad alcune ...

Legge 104 : esclusione illegittima - quando è possibile fare ricorso e come : Legge 104: esclusione illegittima, quando è possibile fare ricorso e come ricorso Legge 104 per esclusione illegittima Per ottenere i permessi e le agevolazioni previste dalla Legge 104 bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi spicca certamente la condizione di disabilità, che dovrà essere quantificata in una specifica percentuale, valutata e stabilita dall’apposita commissione medica. Alle soglie percentuali di ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività ...

Congedo straordinario Inps - Legge 104 : cosa cambia nel 2019 : Congedo straordinario Inps, Legge 104: cosa cambia nel 2019 Regole e requisiti Congedo straordinario Arrivano nuove disposizioni dall’ Inps per quanto riguarda il Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e l’indennità di maternità. Infatti, con un’ apposita circolare, l’ ente previdenziale ha precisato i termini entro i quali le gestanti che devono assistere un coniuge o un figlio disabile possono fruire dei congedi straordinari. Legge ...

Legge 104 - disabili e non autosufficienti : aumentano le agevolazioni RdC : Legge 104, disabili e non autosufficienti: aumentano le agevolazioni RdC Pochi giorni fa, la Commissione Lavoro della Camera ha dato il proprio nullaosta alle proposte di modifica presentate dal Governo, 65 su 800 totali, al decreto che introduce Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Via libera all’emendamento che consente di ricevere la pensione di cittadinanza anche per chi ha 67 anni o più e convive esclusivamente con una persona ...

Legge 104 : permessi per i familiari e coppie conviventi. Cosa cambia : Legge 104: permessi per i familiari e coppie conviventi. Cosa cambia La Legge 104 garantisce la fruibilità dei permessi retribuiti (3 giorni al mese o 2 ore al giorno) anche ai familiari dei disabili che si trovano in situazione di gravità. Più nel dettaglio gli aventi diritto sono i lavoratori familiari e parenti fino al 3° grado (al verificarsi di alcune circostanze) del disabile. Ma come funziona per i conviventi? In merito bisogna ...

Legge 104 : esclusione illegittima - quando è possibile fare ricorso e come : Legge 104: esclusione illegittima, quando è possibile fare ricorso e come ricorso Legge 104 per esclusione illegittima Per ottenere i permessi e le agevolazioni previste dalla Legge 104 bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi spicca certamente la condizione di disabilità, che dovrà essere quantificata in una specifica percentuale, valutata e stabilita dall’apposita commissione medica. Alle soglie percentuali di ...

Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede : Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi Legge 104 non goduti, quali si recuperano Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi non goduti Legge 104, Cosa accade I Permessi Legge 104 funzionano come i normali Permessi ROL? Ovvero, una volta terminato il mese di fruizione, i 3 giorni di permesso possono essere sommati agli altri e recuperabili in un secondo momento? Andiamo a vedere come funziona ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività ...

Congedo straordinario Inps - Legge 104 : cosa cambia nel 2019 : Congedo straordinario Inps, Legge 104: cosa cambia nel 2019 Regole e requisiti Congedo straordinario Arrivano nuove disposizioni dall’ Inps per quanto riguarda il Congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e l’indennità di maternità. Infatti, con un’ apposita circolare, l’ ente previdenziale ha precisato i termini entro i quali le gestanti che devono assistere un coniuge o un figlio disabile possono fruire dei congedi straordinari. Legge ...