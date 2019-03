Laura Pausini e Biagio Antonacci : tour e duetto a sopresa per : “In questa nostra casa nuova” : La grande amicizia, la stima, gli eclatanti successi raggiunti hanno portato Biagio Antonacci e Laura Pausini a collaborare varie volte negli ultimi 20 anni: hanno condiviso i reciproci palchi, duettato in occasioni prestigiose. Biagio ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio di Laura ma non era mai accaduto che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci, fino a “IN questa nostra casa ...

In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci è il fischio d’inizio per il tour : primi indizi sulla scaletta : In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci inaugura il tour congiunto negli stadi che i due artisti hanno annunciato a seguito del rilascio del singolo Il coraggio di andare, contenuto nel secondo capitolo di Fatti sentire dell'artista romagnola, pubblicato il 7 dicembre scorso. Il brano a due voci sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 22 marzo ed è un inedito assoluto, scritto e composto da Biagio Antonacci e ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - nuovo singolo per gli stadi : Dopo il successo del duetto 'Il coraggio di andare' di Laura Pausini e Biagio Antonacci , contenuto nel disco della cantante 'Fatti sentire',, i due artisti lanciano un nuovo brano inedito. 'In questa ...

Laura Pausini - la confessione su Biagio Antonacci : “Venne a salvarmi” : Laura Pausini e il rapporto con Biagio Antonacci: i due cantanti uniti da un legame speciale Laura Pausini e Biagio Antonacci questa estate, dal 26 giugno, percorreranno l’Italia con la tournée Laura Biagio Stadi 2019. Grande attesa per i fan dei due cantanti, che non vedono l’ora di assistere alle loro esibizioni. Un viaggio che […] L'articolo Laura Pausini, la confessione su Biagio Antonacci: “Venne a salvarmi” ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano a sorpresa il nuovo singolo “In questa nostra casa nuova” : In uscita il 22 marzo The post Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano a sorpresa il nuovo singolo “In questa nostra casa nuova” appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci dopo Il coraggio di andare : Il nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci arriva il 22 marzo. I due artisti sono intervenuti sui social per annunciare di stare per tornare in radio con un brano completamente nuovo che stanno per pubblicare, con pre-order a cominciare dalla mezzanotte del 19 marzo. Il brano arriva a qualche mese da Il coraggio di andare, che Laura Pausini ha inserito nel suo ultimo album e secondo capitolo di Fatti sentire, che ha voluto ...

Amici - Laura Pausini e Biagio Antonacci potrebbero essere al talent insieme a Ricky Martin : Recentemente, era stata ufficializzata la partecipazione di Loredana Berté al nuovo serale di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo e giunto nel 2019 alla sua diciottesima edizione consecutiva. Ebbene, le prime anticipazioni ci avevano rivelato che la Berté si presenterà nelle vesti di giudice speciale alla prima puntata della fase serale di Amici 18. Nella nuova puntata è stata ...

Anticipazioni Amici serale : si parte il 30 marzo - in studio Laura Pausini : Maria De Filippi è pronta per scendere in campo con la nuova edizione del serale di Amici, il fortunato talent show che da diciotto anni conduce con grandissimo successo di ascolti su Canale 5. Questo pomeriggio è stata registrata la nuova puntata degli speciali del sabato pomeriggio che vedremo in onda il 16 marzo in tv, durante la quale sono stati annunciati anche i primi nomi dei coach e degli ospiti che prenderanno parte a questa attesissima ...

Ufficiale il raduno del fan club di Laura Pausini con Biagio Antonacci : tutti i dettagli del party congiunto : Dopo qualche ora di attesa, è finalmente Ufficiale il raduno di Laura Pausini con Biagio Antonacci in vista del tour che terranno a cominciare dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. L'incontro si terrà per la prima volta con le due fan base riunite, quindi per i membri del fan club di Laura Pausini e per quelli di Biagio Antonacci che potranno così ritrovarsi nei pressi di un palco prima del tour che avrà inizio da fine giugno. La ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Aperte le prenotazioni per il soundcheck dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi : Le prenotazioni per il soundcheck dei concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente Aperte. Come già annunciato dallo staff dell'artista romagnola, sono tante e importanti le novità sull'iscrizione alla prova del suono che si terrà prima degli spettacoli in programma negli stadi a cominciare dal mese di giugno 2019. Sono anche note le modalità di prenotazione che è obbligatoria per esigenze di ordine pubblico. L'accesso al ...