La ' Mare Jonio' è giunta a Lampedusa Migranti bloccati a bordo | Divieto di

quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) E' arrivata a, la navedella ong Mediterranea Saving Humans, che ieri sera ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche , 49 persone che si trovavano a ...

repubblica : Migranti, la Mare Jonio torna in mare e soccorre 47 migranti nel Mediterraneo - repubblica : Gdf nega via radio ingresso in acque territoriali: mare forza 7, nave Jonio prosegue verso Lampedusa - giornalettismo : La #MareJonio ha intercettato 49 migranti (tra cui 12 minori). #Salvini ha fatto partire l'ordine di impedire lo s… -