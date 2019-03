Il presidente degli arbitri italiani propone un reddito di cittadinanza per gli ex

ANGI al Ministero degli Affari Esteri : intervista al presidente Gabriele Ferrieri : ANGI e Affidaty al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: innovazione e internazionalizzazione a...

Confartigianato Imprese Sardegna - a nome degli oltre 35mila imprenditori artigiani sardi - invia gli auguri al neo presidente della Regione ... : Il documento, infatti, pone l'artigianato al centro dell'azione di governo della prossima legislatura attraverso 6 temi chiave cari al mondo delle piccole e medie Imprese sarde: la riforma dell'...

Venerdì - la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov : Venerdì, la vice presidente del Venezuela Delcy Rodriguez incontrerà a Mosca il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Il governo russo – insieme a quello cinese – è uno dei pochi che sostiene ancora il governo Venezuelano di Nicolás Maduro,

Il review-bombing degli utenti cinesi colpisce l'horror Devotion per un riferimento al meme su Winnie the Pooh legato al presidente Xi Jinping : Il review-bombing colpisce l'ottimo horror disponibile su Steam, "Devotion", titolo che stava collezionando ottime valutazioni degli utenti fino a quando non è successo qualcosa di strano.Come riporta Eurogamer.net, il gioco è sviluppato dalla società taiwanese Red Candle Games, e stava andando molto bene su Steam, fino a quando è venuto a galla un riferimento al famoso meme su Winnie the Pooh e Xi Jinping, Segretario generale del Partito ...

Il presidente Trump nomina Kelly Knight Craft ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu : ambasciatrice in Canada, moglie di un ricco magnate del carbone, finanziatrice del Partito repubblicano, e appassionata delle corse dei cavalli in Kentucky. E’ il profilo breve di Kelly Knight Craft, nominata ieri dal presidente Trump come nuova rappresentante degli Stati Uniti all’Onu, dopo che la prima scelta Dina Powell aveva rinuciato, e la sec...

Fedez casca male con Obama - l’ex presidente degli USA rifiuta il selfie con lui : Bebe Vio lo sbeffeggia : Fedez a San Francisco becca Barack Obama in palestra: il rapper chiede all’ex Presidente degli Stati Uniti un selfie, ma lui rifiuta “La storia più o meno è questa: stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c’è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto da italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che è venuta da fare è stata quella ...

Napoli - Tafuri presidente degli avvocati : 'Elezioni tormentate - ora coesione' : L'avvocato civilista Antonio Tafuri, 53 anni, patrocinante in Cassazione, è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli: nella sua prima seduta di questo pomeriggio, il ...

Inviato speciale del presidente Xi Jinping incontra il vice presidente degli Emirati Arabi Uniti : ...che gli Emirati Arabi Uniti attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina e auspicano un ampliamento continuo della cooperazione pragmatica in vari campi come la scienza e ...

Istituto degli Innocenti - la visita di Mattarella. "presidente - aiutaci tu" : E' iniziata alle 10. 30 in punto la giornata fiorentina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Firenze per celebrare insieme alla città i 600 anni dell'Istituto degli Innocenti e tagliare ...

Francesca Conti presidente degli Amici di Lourdes a Varallo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Francesca Conti presidente ...

Apple : lascia Angela Ahrendts - vicepresidente degli Store : L'ex ad di Burberry, era la manager più pagata ai vertici di Cupertino. Al suo posto Deirdre O'Brien, finora a capo delle risorse umane

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente. Resta il no degli ortodossi M5s : «accordo su Savona presidente Consob». Così fonti della Lega confermano di buon mattino l'intesa nella maggioranza per il passaggio del ministro degli Affari europei alla poltrona lasciata libera da Mario Nava lo scorso settembre. Marcello Minenna, sponsorizzato dall'ala ortodossa del M5S, segretario generale. Ma quest'ultimo passaggio spetta ai commissari. Alle 12 il Consiglio dei ministri...

Il presidente della confederazione tedesca degli sport olimpici : "gli eSport non esistono" : Come riporta Foxsportsasia.com, Alfons Hörmann, presidente della Deutschen Olympischen sportbundes (DOSB), la confederazione tedesca degli sport olimpici, ha proclamato la sua opposizione verso l'inclusione degli esport nelle Olimpiadi dicendo, senza mezzi termini, che "non esistono".Secondo un report di Faz.net, Hörmann e il DOSB sono rimasti fermi nella loro posizione contro l'inclusione degli esport negli eventi olimpici, citando anche il ...