Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti : Conte - sarò in Aula a difendere linea : Domani l'Aula è chiamata a pronunciarsi sulla vicenda Salvini e io stesso domani tornerò, perché su questa politica c'è una chiara linea politica che il governo sottoscrive". Lo dice il premier ...

Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : 16.58 Il premier Conte sarà domani in Aula,al Senato, per seguire il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso della nave Diciotti "Si è parlato di assunzione di responsabilità. Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti - Fattori (M5s) : “Se fossi cacciata per aver contestato voto a favore di Salvini - sarebbe inquietante” : “Può darsi che sarò cacciata, spero di no, perché il mio percorso nel M5s dura da un decennio. sarebbe inquietante essere cacciati perché ho contestato il voto a favore del salvataggio di Salvini nel caso Diciotti. Sembra un paradosso che, fino a due anni fa, sarebbe stato un’eresia”. Così, a Otto e Mezzo (La7), risponde a una domanda di Lilli Gruber la senatrice M5s, Elena Fattori, che aggiunge: “Nel M5s c’è chi, come me e Paola Nugnes, dice ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimenti a Salvini e Conte Mattarella : «I Paesi non si chiudano» : Il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della Nave e che ora chiedono un risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro. Salvini: «Risarcimento? Al massimo un Bacio Perugina»

Diciotti - 41 migranti bloccati a bordo chiedono i danni a Salvini e Conte : Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale . È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, per difendere le ragioni ...

Diciotti - i migranti che erano a bordo chiedono risarcimento in denaro a Conte e Salvini : Il caso della nave Diciotti, a distanza di mesi non finisce di regalare sorprese e colpi di scena. Non si è ancora spento l'eco per la soluzione 'politica' della richiesta di processo nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ora si riapre un nuovo Contenzioso giudiziario. Come molti ricorderanno il 16 agosto 2018 la nave pattugliatore Diciotti, della nostra Guardia Costiera, raccolse 177 migranti nel mare Mediterraneo a seguito ...

Caso Diciotti : 41 migranti chiedono i danni a Conte e Salvini : In attesa di sapere se il Tribunale dei Ministri di Catania accetterà la richiesta di archiviazione per il premier Conte e i ministri Toninelli e Di Maio, un ricorso d'urgenza al tribunale civile di ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini. Il ministro 'Mi faccio una grassa risata' : Anche per loro, così come per Salvini, secondo il procuratore Zuccaro, la decisione di non far scendere i migranti va ascritta ad una scelta politica e dunque non costituisce reato. Così come è stato ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini. Il ministro : "Mi faccio una grassa risata" : Ricorso d'urgenza al tribunale civile di Roma. Uno studio legale romano sollecita cifre tra 42mila e i 71mila euro per la privazione della libertà personale

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Diciotti - 41 migranti presentano ricorso e chiedono risarcimento al governo : sia al premier Conte che al ministro Salvini : Alcuni migranti che erano a bordo della Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della nave militare italiana e che ora chiedono al premier Giuseppe ...

Nave Diciotti - migranti chiedono risarcimento a Salvini e Conte : Alcuni migranti che erano a bordo della Nave Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a ...

Diciotti - ricorso di 41 migranti"Conte e Salvini devono risarcirci" : Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, per difendere le ragioni di 41 immigrati Segui su affaritaliani.it