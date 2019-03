Beach volley | Campionato Italiano 2019 La FIPAV svela date e sedi della prossima

Beach volley : a Caorle le finali di Campionato Italiano : ROMA -Sono state definite le tappe del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2019 . Il circuito Nazionale si articolerà in sette appuntamenti con la Finale Scudetto e la Coppa Italia che, come ...

Beach volley – Definite le tappe del campionato italiano assoluto 2019 : campionato italiano assoluto di Beach Volley: le tappe del circuito 2019 Sono state Definite le tappe del campionato italiano assoluto di Beach Volley 2019. Il circuito Nazionale si articolerà in sette appuntamenti con la Finale Scudetto e la Coppa Italia che, come di consueto, rappresenteranno i momenti clou della stagione sulla sabbia. Il circuito tricolore come di consueto si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto. Al termine di ...

Beach volley - World Tour Doha 2019 : delirio cileno! Bis dei cugini Grimalt - demoliti in finale Dalhausser/Lucena : Finito un ciclo, ne inizia subito un altro nel World Tour. Mol/Sorum avevano vinto cinque tornei consecutivi tra luglio e ottobre lo scorso anno e in questa stagione la serie aperta è quella dei cugini cileni Grimalt/Grimalt che, dopo il trionfo di Sydney in finale con Rossi/Carambula, concedono il bis nel prestigioso e molto ben frequentato 4 stelle di Doha, conquistandosi il titolo di coppia del momento. La vittoria in finale, Esteban e Marco ...

Beach volley World Tour 2019 - Doha. Si ferma ai quarti la corsa di Lupo/Nicolai - sconfitti dai “cugini terribili” Grimalt : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel torneo 4 Stelle di Doha che un anno fa decretò lo stop della coppia per infortunio di Lupo e quest’anno invece è la ripartenza di una stagione che potrebbe riservare soddisfazioni agli azzurri. Niente soddisfazioni oggi, giornata dedicata ai quarti di finale con la coppia italiana che si è dovuta inchinare (1-2) ad una delle coppie del momento, quella formata dai ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. RIMONTA DA URLO! Lupo/Nicolai battono i tedeschi e sono nei quarti! : Non finiscono mai Daniele Lupo e Paolo Nicolai! Una vittoria incredibile per come è arrivata che vale i quarti di finale del torneo 4 Stelle di Doha, quella ottenuta in RIMONTA (2-1) dalla coppia azzurra negli ottavi contro i giovani promettentissimi tedeschi Thole/Wickler. Sembrava tutto perduto quando, sotto di un set e 14-17 nel secondo parziale, gli azzurri sono riusciti a ribaltare la situazione apparentemente compromessa e ad imporre la ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. I sedicesimi delle sorprese : fuori Mol/Sorum e tutti i brasiliani. Ostacolo tedesco negli ottavi per Lupo/Nicolai : sorprese a raffica nella sessione mattutina del torneo 4 stelle del World Tour di Doha in Qatar. Tre coppie brasiliane, fra cui le due composte da campioni olimpici e mondiali (Evandro/Bruno e Alison/Andrè), escono di scena assieme ai campioni europei e del World Tour dello scorso anno, i norvegesi Mol/Sorum che sembrano faticare a ritrovare il ritmo vertiginoso della passata stagione. L’attesa, in casa italiana, era tutta rivolta alla ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. Lupo/Nicolai show : travolti i super campioni brasiliani Evandro/Bruno - sono già agli ottavi! : Dall’incubo al trionfo passa qualche ora. Paolo Nicolai e Daniele Lupo impiegano un set e mezzo a carburare nel primo torneo della stagione nella prima sfida del girone preliminare di Doha ma poi si ritrovano e piazzano un “uno-due” da urlo, sconfiggendo prima i coriacei svizzeri Beeler/Krattiger e poi compiendo una vera e propria impresa con il 2-0 inflitto ai super titolati brasiliani Bruno (campione olimpico in carica) ed ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. Azzurri ko in qualificazione. Solo Lupo/Nicolai nel tabellone principale : Giornata senza gloria per le due coppie azzurre del Beach volley impegnate nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle del World Tour in programma a Doha in Qatar. Ranghieri/Caminati hanno sfiorato la qualificazione, mentre Rossi/Carambula, reduci dalla faticaccia di Sydney e sfiancati dal jet leg, sono usciti di scena subito. La coppia che aveva strabiliato in Australia è uscita sconfitta nettamente dagli ucraini Gordieiev/Popov: Rossi/Carambula ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. Ranghieri/Caminati e Rossi/Carambula vogliono il pass per il tabellone principale : Chi per confermare il grande risultato di Sydney, chi per riscattare la delusione australiana: Rossi/Carambula e Ranghieri/Caminati scendono in campo domani nella mattinata italiana per dare l’assalto alla qualificazione nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Nel main draw ci sono già Lupo/Nicolai, che tornano in campo sette mesi dopo le finali del World Tour di Amburgo, assieme a tutte le migliori coppie del panorama ...

Beach volley - World Tour 2019 Kg Speu. Trionfo russo sulla sabbia cambogiana : Prima vittoria in coppia per i russi Yarzutkin e Sivolap nel torneo 1 Stella di Kg Speu in Cambogia. La coppia russa, testa di serie numero 1, ha dominato il torneo vincendo tutte le partite e battendo in finale i sorprendenti sudafricani Goldschmidt/Williams, che hanno portato per la prima volta l’Africa in finale di un torneo World Tour. I russi si sono imposti con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18): per Sivolap si tratta del secondo successo ...

Beach volley : a Sidney Rossi-Carambula sono d'argento : Sidney, AUSTRALIA,- Si conclude con un secondo posto la tappa del World Tour 3 stelle di Sidney , in Australia, per la coppia Rossi-Carambula . I due italiani, infatti, sono stati fermati solo in ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Si ferma in finale la folle corsa di Rossi/Carambula ma è un secondo posto da urlo! : È un secondo posto da festeggiare quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula, battuti 2-0 dai cugini Grimalt/Grimalt nell’atto finale del torneo 3 stelle di Sydney. Gli azzurri non riescono ad esprimere nella partita conclusiva la stessa qualità di gioco espressa nei tre giorni precedenti e il conto delle sette partite precedenti (contro le quattro disputate dagli avversari) tutte vinte, si presenta inesorabile in finale contro la coppia ...

Beach volley - World Tour Sydney 2019 : IMPRESA AZZURRA! E’ finale per Rossi/Carambula : travolti Allen/Slick! : Enrico Rossi e Adrian Carambula completano l’opera e riportano l’Italia maschile in finale di un torneo World Tour a un anno dall’ultima finale giocata a Fort Lauderdale da Lupo e Nicolai. Nel torneo 3 Stelle (livello medio, bisogna specificare, mancano una quindicina fra le prime venti coppie al mondo) di Sydney, la coppia azzurra appena formata, al debutto assoluto, centra subito un risultato di altissimo spessore che lancia ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. IMPRESA AZZURRA! E’ finale per Rossi/Carambula : travolti Allen/Slick : Enrico Rossi e Adrian Carambula completano l’opera e riportano l’Italia maschile in finale di un torneo World Tour a un anno dall’ultima finale giocata a Fort Lauderdale da Lupo e Nicolai. Nel torneo 3 Stelle (livello medio, bisogna specificare, mancano una quindicina fra le prime venti coppie al mondo) di Sydney, la coppia azzurra appena formata, al debutto assoluto, centra subito un risultato di altissimo spessore che lancia ...