Auto elettrica? Non è a zero emissioni Diesel Euro6d | CO2 e NOx

Audi e-tron 2019 : prezzo - Autonomia e interni dell’Auto elettrica : Audi e-tron 2019: prezzo, autonomia e interni dell’auto elettrica Audi ci ha abituato alle cose in grande ed è quello che ha fatto anche con l’e-tron 2019. Il Suv elettrico della casa tedesca, il primo, è qualcosa di mastodontico. Si è parlato già molto del comparto elettrico e di come questo, nella fattispecie dei motori, stia diventando un settore chiave per lo sviluppo del mercato delle case produttrici. Il design e le ...

Auto elettrica? Non è a zero emissioni. E il diesel Euro6d è pulito - : La scienza non mente, i diesel di ultima generazione sono assai più "green" di quanto non si creda. Quindi? CHE CONFUSIONE Quindi, per ridurre realmente l'impatto ambientale del settore trasporti, l'...

Benzina - diesel - ibrida o elettrica? Metà degli italiani non sa quale Auto scegliere : Gli italiani non sanno più da che parte stare quando si tratta di scegliere la motorizzazione “giusta” per la nuova auto. Un’indecisione alimentata anche dagli ultimi provvedimenti normativi, dai blocchi alla circolazione dei diesel fino ad arrivare alla recente introduzione di ecotassa e ecobonus, gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride. Lo studio elaborato da Doxa e presentato in occasione dell’evento “Tradizione ...

Toninelli e l'Auto elettrica. 'Con mia moglie abbiamo comprato una Jeep Compass a diesel' : Il ministro Danilo Toninelli elogia l'auto elettrica in un'intervista al Tg2 Motori ma, quando la giornalista chiede al responsabile delle Infrastrutture che macchina abbia, risponde: 'Con mia moglie ...

Fisker - 480 km dAutonomia per lelettrica da 40.000 dollari : La Suv elettrica da meno di 40.000 dollari (35.233 euro) della Fisker arriverà sul mercato soltanto nella seconda metà del 2021 ma, nonostante questo, il costruttore ha già diramato alcune informazioni e una prima immagine del frontale. I collaudi dei prototipi inizieranno entro la fine di questanno, quando saranno ufficializzati anche i prezzi definitivi della vettura, ancora senza nome, che il marchio di Henrik Fisker intende vendere ...

Toninelli e l'Auto elettrica : "E' la vera rivoluzione". Ma ha appena comprato un Suv diesel : La "gaffe" del ministro dei Trasporti in auto con la giornalista Maria Leitner per la rubrica Motori del Tg2: "Domani...

Il ministro Toninelli a Tg2 Motori sponsorizza l'Auto elettrica - poi la giornalista fa una scoperta : Un'intervista al volante, ma che rischia di diventare un boomerang per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Intervistato da Maria Leitner per la rubrica Tg2 Motori,...

Se James Bond va in missione con un'Auto elettrica - che costa 300.000 euro - : Voli a lungo raggio, tonnellate di pistole e lanciafiamme: nel corso della sua carriera James Bond non è mai stato un modello di comportamento eco-friendly. Ma il 25 ° film dell'agente segreto più ...

Aston Martin Rapid E - James Bond passa all'Auto elettrica : Non esiste James Bond senza Aston Martin e anche nel prossimo film l'agente 007 sfreccerà su una splendida berlina del Marchio britannico, ma questa volta sarà un'auto elettrica. La macchina scelta ...

James Bond : la prossima Auto dell’agente 007 sarà una Aston Martin 100% elettrica : Le riprese del film inizieranno il prossimo mese e, secondo le prime indiscrezioni, ci permetteranno di vedere incredibili sequenze di azione a bordo dell’elettrica inglese È ufficiale: Daniel Craig nei panni di James Bond, nel prossimo film ‘Shatterhand’, sarà al volante di una Aston Martin completamente elettrica. Se anche un purista come James Bond cede il passo alla tecnologia, allora davvero il futuro ...

Greta Thunberg - la giovane attivista che potrebbe aiutare l’Auto elettrica : Anche gli automobilisti e i colossi dell’automotive dovrebbero seguire l’esempio di Greta agendo immediatamente per un mondo migliore Venerdì 15 marzo si svolgerà il “Global Strike for Future”, lo sciopero per fermare il cambiamento climatico voluto fortemente da Greta Thunberg, giovane attivista svedese capace di smuovere le coscienze di Governi e gente comune che grazie a lei e ai suoi interventi hanno iniziato a prendere più a cuore i ...

Salone dell'Auto di Ginevra 2019 : da Peugeot novità anche per la mobilità ibrida ed elettrica : Nel medesimo evento, la casa automobilistica francese Peugeot ha portato anche il concept della versione ibrida della sua berlina 508 , intitolandolo 508 Peugeot Sport Enginereed , con annesse ...

Dr gioca d'anticipo sull'Auto elettrica : ... perché la Cina oggi è il primo mercato, come produzione e immatricolazioni, dell'auto elettrica e ha assorbito, lo scorso anno, la metà degli oltre 2 milioni di Ev vendute nel mondo. «Il punto di ...