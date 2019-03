Sondaggi elettorali, continua la crescita del Pd: superato il Movimento 5 Stelle (Di lunedì 18 marzo 2019) L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 registra il sorpasso del Pd ai danni del Movimento 5 Stelle: dopo ben più di un anno i dem scavalcono i pentastellati, anche grazie all'effetto dell'elezione del nuovo segretario Nicola Zingaretti. Primo partito rimane saldamente la Lega, ancora in crescita.continua a leggere



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 18 marzo 2019) L'ultimoo realizzato da Swg per il Tg La7 registra il sorpasso del Pd ai danni del: dopo ben più di un anno i dem scavalcono i pentastellati, anche grazie all'effetto dell'elezione del nuovo segretario Nicola Zingaretti. Primo partito rimane saldamente la Lega, ancora ina leggereProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

medicojunghiano : RT @Lettera43: Secondo i sondaggi di Swg per il @TgLa7, il Pd ha sorpassato il M5s nelle intenzioni di voto. Non succedeva dal 2017. https:… - Graficnovel : RT @Lettera43: Secondo i sondaggi di Swg per il @TgLa7, il Pd ha sorpassato il M5s nelle intenzioni di voto. Non succedeva dal 2017. https:… - marcodifonzo : RT @Lettera43: Secondo i sondaggi di Swg per il @TgLa7, il Pd ha sorpassato il M5s nelle intenzioni di voto. Non succedeva dal 2017. https:… -