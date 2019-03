Roma-Napoli è l' ultima spiaggia per i giallorossi | un pari potrebbe non bastare

Da Milano a Roma - da Torino a Napoli : migliaia di studenti in piazza per la battaglia per il clima : Da Milano a Taranto, da Roma a Napoli, da Venezia a Torino. migliaia di giovani hanno invaso le strade italiane aderendo al 'Global Strike for future'. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un'unica richiesta: interventi concreti, subito, per bloccare il riscaldamento globale e garantire un futuro alle donne e agli uomini di domani.Venezia. Venezia è stata invasa stamane dagli ...

Concerti Zucchero 2019-2020 : le date del ritorno a Roma - Milano - Napoli e Torino : È senza dubbio uno dei cantautori più amati in Italia: irriverente, divertente e sempre al passo con le novità e la società che cambia, Zucchero è uno dei pilastri della musica del nostro Paese. Il cantante, al secolo Adelmo Fornaciari, ormai da decenni è abituato a riempire palazzetti e stadi. Dai primi Concerti, realizzati per il primo grande tour del 1986, ne è passato di tempo: la fama non ha tardato ad arrivare e oggi nei suoi tour tocca le ...

Giornata Nazionale del Paesaggio : le iniziative a Roma e Napoli fra giardini - archeologia e arte : Per il terzo anno consecutivo si celebra oggi in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio: un lungo calendario di eventi, visite guidate e iniziative voluto dal Mibact per incentivare la valorizzazione e la tutela del Paesaggio, in tutte le sue forme. Attraverso passeggiate tematiche e visite nei principali musei, in attesa dell’assegnazione dell’ambito Premio.Continua a leggere

Scaletta Vasco Rossi 2019 : quali canzoni ci saranno a Roma - Milano - Napoli e Torino per il Vasco Non Stop Live : Nei pRossimi paragrafi vedremo quali saranno le date e le tappe del Tour di Vasco Rossi 2019, ci faremo un’idea della Scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 e riporteremo le indiscrezioni basandoci sulle scalette dei precedenti concerti quali Roma, Milano, Napoli, Torino. Ritorna a grande richiesta il mito indiscusso del rock italiano: Vasco Rossi. Dopo il successo del Modena Park nel 2017, anche detto la ‘tempesta perfetta’, che ha coinvolto ...

Sconcerti a CM : 'Roma aiutata dal Var - Napoli vincerà l'Europa Leauge. Icardi non gioca e lo devono pure pagare?' : Perché è la dimostrazione di grossi cambiamenti nel mondo del calcio. Mi limito ad osservare: c'è un giocatore che non vuole giocare, è stato preso un mediatore - Nicoletti - che deve mettere d'...

Allerta meteo Italia 12 marzo 2019 : Roma - Napoli e zone interessate : Allerta meteo Italia 12 marzo 2019: Roma, Napoli e zone interessate Allerta meteo in Italia da lunedì 11 a martedì 12 marzo 2019, con Roma e Napoli zone interessate. Principale causa dell’Allerta il forte vento che ha già causato danni in passato. Diverse le zone colpite, mentre la colonnina di mercurio scenderà di diversi gradi, riportando l’inverno là dove, fino a poco tempo fa, si aveva avuto qualche passaggio di primavera. Naturalmente, ...

Serie A : frenano Napoli e Lazio. Stasera Roma-Empoli : Una perla di Insigne, nel finale, salva il Napoli evitando la seconda sconfitta consecutiva. Stavolta il turnover scelto da Ancelotti non ha convinto: rinunciare a Fabian Ruiz, Callejon e Milik è ...

Contra CT Romania : 'Chiriches ha voglia di fare grandi cose con il Napoli' : Ha voglia di spaccare il mondo e ha bisogno di minuti nelle gambe. In Europa League l'ho visto bene, sia dal punto di vista fisico che di sicurezza. C'è tuttavia un grande allenatore come Ancelotti ...

Sciopero generale 8 marzo : disagi nei trasporti a Milano - Roma e Napoli. FOTO : Sciopero generale 8 marzo: disagi nei trasporti a Milano, Roma e Napoli. FOTO Giornata di agitazione in tutta Italia per la protesta indetta in concomitanza con la Festa della donna . Nel capoluogo lombardo chiuse le metro M2 e M5, diversi rallentamenti nella Capitale e a Napoli molti mezzi fermi. GLI AGGIORNAMENTI ...

Ranking Uefa. Il Napoli si prepara al sorpasso di Roma e Shakhtar : La formazione di Carlo Ancelotti mette a segno il terzo risultato positivo di fila in Europa League e macina punti nel Ranking Uefa Attualmente il Napoli è salito al 14esimo posto in Europa, ad un passo dal 13esimo dello Shakhtar già eliminato, stesso discorso per la Roma 12esima ed il Borussia 11esimo. Ma non bisogna dimenticare che il conteggio del Ranking tiene conto degli ultimi 5 anni e per questo a settembre gli azzurri perderanno i ...

Champions - Roma eliminata dal Porto - stasera per l'EL in campo Inter e Napoli : Un'eliminazione drammatica, maturata nel modo che nessuno poteva prevedere. A tradire la Roma al minuto 117, è stato proprio un Romano: Alessandro Florenzi. Inutile la sua trattenuta in area su ...

ll viaggio di Giovanni - pendolare cieco sulla tratta Napoli-Roma : ... una scuola speciale fondamentale per garantire l'inserimento in società di persone affette da disabilità ed aiutarle ad orientarsi nel mondo. È all'istituto oggi chiuso che deve la sua autonomia. ...

Giudice sportivo : la Roma ne perde tre - il laser costa 20 mila euro al Napoli : milaNO - Quindici squalificati e un'ammenda di 20.000 euro al Napoli. Queste le decisioni del Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare valide per la settima giornata ...

Serie A - il giudice sportivo : Roma 3 out e 2 per la Juve - laser costa caro al Napoli : Una pioggia di sanzioni, squalifiche e diffide quella che emerge dalle decisioni del giudice sportivo della lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alle partite della ventiseiesima giornata di ...