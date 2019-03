Reazione a Catena | Gabriele Corsi e Claudio Lippi chiedono “voti” sui social per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) “è un quiz molto bello, ma no, non parlo con l’azienda di quel programma da aprile scorso“, Marco Liorni non ufficializza le indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida del quiz estivo di Rai1 ma rivela a Libero, per la prima volta, che avrebbe dovuto condurre la passata edizione: “Dovevo farlo lo scorso anno, eravamo ai dettagli operativi, il punto di blu dell’abito da scegliere in base alla scenografia. Poi però ci sono state decisione diverse della Rai.” La trasmissione era stata affidata tra le polemiche a, raccontano le cronache televisive per volontà dell’ex direttore generale Mario Orfeo.Lo “scippo” del quiz, se così si può definire, ammette il conduttore romano, lo aveva di fatto escluso anche da La Vita in Diretta, dove invece era stata riconfermata Francesca Fialdini: “Decisioni che ...

