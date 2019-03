NBA | Lou Williams segna la tripla sulla sirena | i Clippers battono i Nets

Lou Williams diventa il miglior realizzatore della panchina all-time in NBA : Per il ragazzino messo in panchina dai Sixers sin dal 2005 che voleva dimostrare al mondo il suo talento, la più dolce delle rivincite.

NBA - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

NBA – Quando fare il 6° uomo diventa arte : Lou Williams miglior marcatore di sempre in uscita dalla panchina : Grazie ai 34 punti segnati nella notte contro i Celtics, Lou Williams è diventato il miglior marcato NBA in uscita dalla panchina Negli sport di squadra generalmente si tende a dare importanza unicamente ai titolari, ma spesso sono le riserve a fare la differenza. Nel basket il ruolo della panchina è fondamentale, spesso per qui giocatori che ricoprono il ruolo ideale di sesto uomo, per certi versi una sorta di titolare aggiunto, capace di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

NBA - L.A. Clippers-Boston 140-115 : Gallinari 25 - Lou Williams 34 con record : Il momento magico degli L.A. Clippers non accenna a fermarsi, così come la loro scalata nella Western Conference. La squadra di Doc Rivers ha conquistato la quinta vittoria consecutiva grazie a una ...