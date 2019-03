Napoli | Ospina choc a lieto fine | torna a casa

Napoli - Ospina dimesso ma scatta la verifica sui soccorsi : "Portato in un ospedale senza il reparto corretto" : David Ospina sta bene , ed è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto hanno dato lo stesso esito ...

Napoli - Ospina è tornato a casa. La moglie : 'Sta bene' : Napoli - David Ospina è tornato a casa: il portiere del Napoli , infortunatosi durante la gara con l' Udinese al quarto minuto del primo tempo, medicato e poi uscito dal campo al 44', dopo che ha ...

Napoli - Ospina lascia la clinica ‘Pineta Grande’ : niente Nazionale però per il portiere colombiano : Il giocatore del Napoli ha lasciato la clinica dopo alcuni esami, osserverà adesso alcuni giorni di riposo prima di riprendere l’attività agonistica David Ospina è stato dimesso questo pomeriggio dalla clinica Pineta Grande dove era stato ricoverato ieri sera per una serie di accertamenti e visite specialistiche, in seguito all’infortunio alla testa subìto in Napoli-Udinese. Tutti gli esami risultano negativi. Le visite hanno ...

Napoli : Ancelotti va a trovare Ospina : ANSA, Napoli, 18 MAR - Evolvono positivamente le condizioni di David Ospina, il portiere del Napoli ricoverato ieri sera dopo un colpo alla testa e un successivo svenimento durante Napoli-Udinese. Il ...

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine interna - Ospina non era da codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Ospina - inchiesta dell'Asl Napoli 1 : «Non doveva andare al San Paolo» : Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Ma scatta un'inchiesta della Asl Napoli 1 sulle modalità del soccorso e sulle decisioni assunte dai responsabili del servizio...

Napoli - arrivano accuse per la gestione dell'infortunio ad Ospina : La Gazzetta dello Sport torna sulle condizioni di salute ma anche sulla gestione di David Ospina : 'Sui gol il miglior David Ospina, buona fortuna!, farebbe di più, ma se resta in campo menomato non è colpa sua. Ospina ...

Napoli - per Ospina una notte serena. Polemiche sui soccorsi : Ospina prima di uscire dal campo. Afp La notte è passata serena per David Ospina e fra stasera e martedì il portiere del Napoli potrebbe essere dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ...

Per la Asl Napoli 1 Ospina non doveva andare al San Paolo (privo di neurochirurgia) : Il responsabile del 118 Il quotidiano Il Mattino scrive che ci sarà un’inchiesta dell’Asl Napoli 1 per appurare le responsabilità di chi avrebbe indirizzato Ospina all’ospedale San Paolo – “che è privo di una neurochirurgia, disciplina indispensabile per il trauma cranico” – e non al Cardarelli. Il Mattino intervista Giuseppe Galano responsabile della centrale del 118 che spiega: Nel caso di un trasporto in ...

Ospina - paura passata : ‘solo’ un trauma cranico per il portiere del Napoli : Aggiornamento sulle condizioni di salute di David Ospina: il portiere del Napoli ancora in ospedale dopo il trauma cranico subito durante il match contro l’Udinese Attimi di paura al San Paolo durante la sfida valida per la 28ª giornata di Serie A tra Napoli ed Udinese. David Ospina, portiere del club partenopeo, ha subito un brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto in uscita con Ignacio Pussetto. Nonostante la medicazione, ...

Napoli-Udinese - Ancelotti : 'Un po' disordinati - ma vittoria meritata. Ospina sta bene' : Il Napoli ritrova la vittoria che mancava in campionato da due partite, in un match pieno di emozioni contro l'Udinese. Un successo analizzato così da Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport : "Cosa mi ha fatto arrabbiare? Oggi in parte è successo quanto accaduto a Sassuolo, quando si gioca il giovedì sera, dopo il viaggio e tutto, spesso non si fa bene. La squadra non ha le energie ...

Napoli-Udinese - paura : Ospina sviene in campo. Tac negativa : E' negativo l'esito della tac a cui è stato sottoposto David Ospina. Nelle prossime ore, il portiere del Napoli verrà trasferito dall'ospedale San Paolo alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ...

Napoli - crisi ipotensiva per Ospina : trasportato in ospedale : Napoli in ansia per le condizioni di David Ospina . Il portiere colombiano al 41' della sfida contro l' Udinese è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo essersi accasciato improvvisamente ...

Napoli - che paura per Ospina : si accascia a terra e viene portato in ospedale : Meret ha preso il suo posto e per la cronaca la squadra di Ancelotti ha vinto con un rotondo 4-2 frutto delle reti di Milik e Mertens.