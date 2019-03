Luci ed ombre sul grafico dell' Oro

L'export cresce ma con il "freno a mano tirato" : la classifica delle regioni tra Luci e ombre : Nel corso del 2018 L'export ha continuato a crescere sulla scia dei buoni risultati dell'anno precedente, ma a un tasso più...

TV - RAI5 : “Luci e ombre del Rinascimento” - dalla Bruges di Van Eyck agli autoritratti di Dürer : L’evoluzione dell’arte europea dai cosiddetti “primitivi fiamminghi” ai giganti del Rinascimento italiano. La racconta lo storico Waldemar Januszczak, critico e volto noto della BBC, nella serie in quattro episodi “Luci e ombre del Rinascimento”, in onda da lunedì 11 marzo alle 19.15 su RAI5. Dopo il racconto delle meraviglie nascoste dell’arte medievale, Januszczak continua il suo personale viaggio nella storia dell’arte ...

Nel trailer di Skam Italia 3 su TIMVision Luci e ombre su Eleonora - anticipazioni sulla stagione più attesa (video) : Skam Italia 3 è certamente la stagione più attesa. I fan della rivoluzionaria serie, basata sul format norvegese, sono rimasti sorpresi quando TIMVision ha rilasciato nuovo materiale inedito in vista del nuovo ciclo di episodi. Dopo il teaser e l'annuncio del debutto, fissato per l'11 marzo, poche ore fa la piattaforma ha pubblicato un nuovissimo trailer di Skam Italia 3. La protagonista è lei, Eleonora Sava, che come la sua versione ...

VIDEO F1 - Test Barcellona 2019 : Luci e ombre per la Ferrari : A Barcellona si è conclusa anche la seconda finestra di Test F1, sono stati quattro giorni davvero molto intensi per scuderie e piloti che sul circuito catalano si sono messi alla prova per trovare la configurazione perfetta sulle varie monoposto in vista dell’inizio del Mondiale. Mancano sempre meno giorni al 17 marzo quando andrà in scena il GP d’Australia e al Montmelò abbiamo già iniziato a vedere cose molto interessanti, la ...

Lavoro - Luci e ombre sui giovani tra scelta e richiesta in provincia di Cuneo : Confindustria Cuneo commenta i dati diffusi dall'Ufficio scolastico provinciale: "I dati diffusi dall'Ufficio scolastico provinciale ci danno una fotografia con luci e ombre: da una parte l'incremento ...

"L'ospedale? Più ombre che Luci" : Come cittadini di Volterra e della Valdicecina siamo - conclude il consigliere Upv Moschi - stanchi di proclami e di una cattiva politica sanitaria . Alla Asl, alla Regione, chiediamo il rispetto di ...

Turismo ricco ma non per tutti. La Bit fotografa Luci e ombre dell 'oro nero' d Italia : I dati dell'edizione 2019 della Borsa: 1300 espositori, in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo. Ci sono le rappresentanze istituzionali delle Regioni Italiane, ma anche di ...

Superbike - Ducati tra Luci e ombre : Sensazioni opposte nel box Ducati " Aruba.it, con Bautista che prosegue la familiarizzazione con la Superbike , dove è tutto nuovo per lui dalla moto , la nuova Panigale V4 R , alle gomme Pirelli, ...

Superbike 2019. Ducati tra Luci e ombre : Sensazioni opposte nel box Ducati " Aruba.it, con Bautista che prosegue la familiarizzazione con la Superbike , dove è tutto nuovo per lui dalla moto, la nuova Panigale V4 R , alle gomme Pirelli, ...

Superbike - Ducati tra Luci e ombre : Sensazioni opposte nel box Ducati " Aruba.it, con Bautista che prosegue la familiarizzazione con la Superbike , dove è tutto nuovo per lui dalla moto, la nuova Panigale V4 R , alle gomme Pirelli, ...

Obbligo di notifica - Luci e ombre secondo imprenditori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia