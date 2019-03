Juve | arriva la stoccata | CR7 sarà squalificato | regolamento non è carta igenica”

Mercato Juventus - colpo Paratici : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda il finale di stagione, cercando di concretizzare il sogno Champions, il quale manca da Torino ormai da 23 anni. Un assalto reale e concreto, ma attenzione anche alle mosse bianconere in vista della prossima sessione di Mercato estiva. La […] More

Napoli a -15 - pochi rischi per la Juve : quando può arrivare lo scudetto : GENOVA - La prima battuta d'arresto della Juventus in campionato ha avuto l'effetto di una bevanda energetica sul Napoli: la squadra di Carlo Ancelotti ha battuto l'Udinese, accorciando in classifica. ...

Scorie Champions - arriva la prima sconfitta Juve : Il Genoa compie un'impresa infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Finisce 2-0 in un Ferraris in delirio al termine di una gara dominata dai rossoblu' contro la brutta copia della Juventus di coppa. Considerando anche la gara d'andata, i rossoblu' escono imbattuti dal doppio confronto con 4 punti. L'ex Sturaro, appena entrato nel secondo tempo, e Pandev, stendono una Juventus non in giornata, poco incisiva, quasi mai in ...

Calciomercato Juventus - asse con Raiola : De Ligt-Pogba - ecco chi arriva : Calciomercato Juventus – Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante […] More

Fermi tutti - manca Cristiano Ronaldo : negli spogliatoi della Juve la festa non inizia - ma quando arriva CR7… : Dopo il 3 a 0 all’Atletico Madrid, i giocatori della Juventus hanno fatto festa negli spogliatoi. Ma prima di scatenarsi, durante le foto che celebrano la vittoria, si sono guardati intorno e si sono accorti dell’assenza di Cristiano Ronaldo, autore della tripletta ed eroe di serata. “Dov’è Cristiano?”. Ma quando arriva CR7… Video Instagram L'articolo Fermi tutti, manca Cristiano Ronaldo: negli spogliatoi ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

De Ligt-Juventus - arriva il verdetto : ora c’è anche la conferma! : DE LIGT JUVENTUS- Potrebbe complicarsi in maniera definitiva e totale il potenziale passaggio in bianconero di De Ligt, centrale olandese attualmente in forza all’Ajax. Il giocatore, come riportato dallo stampa spagnola, sarebbe ormai ad un passo dal Barcellona. Di fatto, i blaugrana avrebbero scavalcato i bianconeri nella corsa al centrale difensivo olandese e l’affare sarebbe […] More

Buffon - rimpianto Juve? Arriva il messaggio agli ex compagni e Allegri : Gigi Buffon, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista dopo la netta vittoria della Juventus nei confronti dell’Atletico Madrid. Il portiere ha rimarcato tutta la sua stima e i complimenti a tutta la Juventus, forse con un pizzico di rimpianto nel vedere i suoi ex compagni volare […] More

Juventus - dopo la vittoria sull’Atletico arrivano i complimenti di Buffon : “godetevi l’impresa! Grande mister Allegri” [FOTO] : Anche Gigi Buffon ha assistito all’impresa della Juventus contro l’Atletico Madrid: il portiere del PSG ha rivolto un dolce messaggio agli ex compagni Ieri notte la Juventus ha firmato una straordinaria impresa. I bianconeri hanno superato con il punteggio di 3-0 l’Atletico Madrid, ribaltato il risultato dell’andata che li aveva visti sconfitti 2-0 al Wanda Metropolitano. Una Grande rimonta quella di Cristiano ...

Juventus-Atletico Madrid - i complimenti arrivano anche dal… Napoli : “una grande prestazione” [FOTO] : Subito dopo il passaggio del turno della Juventus, il Napoli ha postato sui social i propri complimenti alla società bianconera La sportività oltre la rivalità calcistica, un gesto semplice che fa letteralmente onore al Napoli. Il club azzurro infatti ha sfruttato i propri canali social per fare i complimenti alla Juventus, riuscita a ribaltare il 2-0 dell’andata e ad eliminare l’Atletico Madrid dalla Champions League. Una ...

Capitan Chiellini nella storia - arriva il nuovo record con la Juve! : Giorgio Chiellini si prepara ad entrare di diritto nella storia del club bianconero. Come riportato dalle ultime statistiche, il Capitano juventino timbrerà la presenza numero 500 con la maglia bianconera. Chiellini mette nel mirino Furino, ora distante solamente 28 presente, mentre al centrale difensivo della Juventus mancheranno circa 52 partire per eguagliare la leggenda di […] More

Machin-Juventus - colpo Paratici : arriva il nuovo Yaya Tourè -VIDEO- : MACHIN JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus avrebbe individuato un nuovo colpo ad effetto targato Fabio Paratici. Di fatto, il club bianconero sarebbe pronto a mettere le mani su Josè Machin, centrocampista classe 1996, attualmente in forza al Parma. Classe, prestanza fisica, carisma e margini di miglioramento notevoli. Machin ha catturato tutte le […] More

Calciomercato Juventus : potrebbe arrivare anche Sergio Ramos : I destini della Juventus della prossima stagione potrebbero essere legati a quelli del prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Real Madrid. Questo strano collegamento è stato fatto dalla rivista online "Calciomercato.com" che ha evidenziato come all'Allianz Stadium di Torino, durante la partita di campionato Juventus - Udinese fosse presente anche il potente procuratore portoghese Jorge Mendes. Mendes ha avuto una parte importante ...

Mercato Juventus - difesa da ricostruire : ecco chi potrebbe arrivare in estate : Mercato Juventus – In estate la Juventus interverrà sul Mercato per rinforzare e ringiovanire la difesa: Paratici studia il colpo da piazzare per la retroguardia bianconera e due sono i nomi più ‘caldi’. Il primo porta al gioiello dell’Ajax De Ligt, il secondo al talento del Benfica Ruben Dias. Il primo è più complicato visto il prezzo […] More