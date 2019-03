Ing nel mirino | la Procura di Milano apre un' inchiesta sulla banca del Conto Arancio

Smart workIng nella pubblica amministrazione : studio ENEA sul lavoro a distanza : Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e Smart working nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana. “L’indagine si compone di un questionario online rivolto ai dipendenti pubblici che negli ultimi quattro anni hanno optato per il lavoro a distanza e di una breve ...

Toyota Gazoo racIng fa il suo Ingresso nel mondo dei videogame : GR Supra GT Cup per Gran Turismo Sport disponibile su PS4: turni preliminari e finale al Tokyo Motor Show di ottobre 2019

RollIng Stones - nell’album «Honk» duetti live con Dave Grohl - Florence Welch - Ed Sheeran : Mentre scaldano i motori per la loro tranche statuntense del tour No Filter, in partenza il prossimo 20 aprile, quasi in contemporanea i Rolling Stones pubblicano un nuovo album. Si intitola Honk e, anche se non si tratta di un disco di inediti, i contenuti speciali di questo greatest hits saprà lenire l’attesa dei fan, che aspettano un lavoro inedito di Mick Jagger e soci da A bigger bang del 2005 – dal momento che Blue & Lonesome (2016) ...

Inter - vittoria nel derby e omaggio al Trono di Spade : Skriniar diventa il Night KIng! [FOTO] : L’Inter batte il Milan nel derby e omaggia il Trono di Spade: il tweet dei nerazzurri trasforma Skriniar nel Night King Ieri notte l’Inter è uscita vincitrice dal derby di Milano. I nerazzurri hanno trionfato, sui rivali del Milan, con il punteggio di 2-3, portandosi a casa la stracittadina più famosa al mondo. Un’impresa celebrata in tanti modi diversi sui social, fra i quali anche uno che omaggia il Trono di Spade. In ...

The UndoIng - Matilda De Angelis accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman nella miniserie HBO : Un'italiana alla corte di HBO.L'attrice Matilda De Angelis vista in Veloce come il Vento al cinema e in tv in Tutto Può Succedere, sarà nel cast della miniserie HBO The Undoing diretta da Susanne Bier con nel cast Nicole Kidman, Donald Sutherland e Hugh Grant. La conferma è arrivata da un post su Facebook della stessa attrice che ha ripreso un'immagine diffusa dal Daily Mail che la ritrae accanto a Hugh Grant.prosegui la letturaThe Undoing, ...

Hera brinda all'Ingresso nel FTSE MIB : Hera in bella mostra a Piazza Affari, +2,01%,, nel giorno del suo ingresso nel FTSE MIB , il principale indice di Borsa Italiana, che include i 40 maggiori titoli di Piazza Affari per capitalizzazione,...

Incendio nella notte a Concorezzo : azienda di packagIng distrutta dalle fiamme : Concorezzo, 18 marzo 2019 - Un Incendio stanotte ha devastato la Erre- Ci-A, azienda di packaging di Concorezzo di via Nando Tintori, dietro la ex dogana. Le fiamme hanno divorato una parte della ...

Nel Pd comincia l’era ZIngaretti : “Qui dobbiamo cambiare tutto” : «Qui dobbiamo cambiare tutto», mette in chiaro Nicola Zingaretti. E insieme al profilo del Pd, al suo linguaggio e alle sue parole d’ordine, una delle cose da cambiare è lo statuto, separando i ruoli di segretario e candidato premier. Una rivoluzione che segna il cambio di passo rispetto all’era Renzi. Nel salone dell’hotel Ergife, teatro di tanti ...

Snapchat entrerà nel mondo del gamIng? : Stando ad un recente rumor condiviso da Cheddar , pare che il noto social network Snapchat potrebbe ben presto entrare nel mondo del gaming , in un modo piuttosto peculiare. Difatti, in base a quanto rivelato dalla fonte, l'azienda dovrebbe lanciare a breve una sua piattaforma da gaming personale . Secondo quanto ...

Nel Pd di ZIngaretti Renzi finisce in minoranza : "Cambiamo tutto" : Nicola Zingaretti ha inaugurato la sua prima Assemblea da segretario del Partito Democratico. Tra trattative dell'ultimo...

DIRETTA VIBONESE RENDE/ StreamIng video e tv : nessun pareggio nel derby di Calabria : DIRETTA VIBONESE RENDE Streaming video tv, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

CastIng per 'Uomini e donne' condotto da Maria De Filippi e per 'Dallo stornello al rap' : Casting in corso per Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e per la nuova edizione, presentata nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, della manifestazione musicale dal titolo Dallo stornello al rap, dedicata alla canzone romana. Uomini e donne Per il noto programma televisivo dal titolo Uomini e donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono in corso le selezioni. Per quanto concerne il trono over, dai 40 ...

Biathlon - la Wierer tInge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d'oro nella Mass Start di Biathlon, ai mondiali in corso a Ostersund. L'azzurra ha preceduto la russa Yurlova di 5' e la tedesca Herrmann di 15'. 'Fantastica ...