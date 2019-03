I 5 Stelle affondano la flat tax leghista | “È soltanto propaganda elettorale” 

lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) La propostadi introdurre unatax per le famiglie viene cestinata dagli uomini del Movimento 5e bollata come «elettorale». Le ragioni della bocciatura risiedono nei costi della misura anticipata ieri su La Stampa: tra i 25 e i 59,3 miliardi di euro. Una misura impossibile da attuare. O come punge Luigi Di Maio: «Una...

