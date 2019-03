Fuori strada con l' auto | Nicola morto a 25 anni

Grottaferrata. Autobus di linea Cotral finisce Fuori strada : Incidente per un Autobus di linea Cotral. Il mezzo è finito fuori strada a Grottaferrata, in provincia di Roma. Sul posto

Grottaferrata - bus Cotral Fuori strada : paura per 25 studenti - 7 feriti : di Camilla Mozzetti Non è ancora chiaro come il pullman del sia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i 25 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo della ...

Treviso - auto esce Fuori strada e finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere

Auto si schianta Fuori strada : morto un 19enne - in gravi condizioni un amico : Nulla da fare per il giovane alla guida, feriti gli altri due passeggeri. L'incidente a Godega di Sant'Urbano, in provincia...

Incidente a Sasso Marconi - camion Fuori strada. Due morti : Bologna, 12 marzo 2019 " Incidente mortale nel Bolognese. Stamattina, poco prima delle 10, un camion è finito fuori strada a Ganzole, tra Pianoro e Sasso Marconi. Nello schianto sono morte due persone.

Opel presenta Adam Rocks : la piccola tedesca si veste da Fuoristrada [GALLERY] : Opel Adam Rocks è una vettura per chi ama l’avventura all’aria aperta, un pioniere di stile e uno specialista di personalizzazione, per cui interpreta alla perfezione molti ruoli. Per personalizzare ulteriormente l’abitacolo di Adam Rocks, i designer Opel hanno sviluppato nuovi elementi stilistici, decorazioni e finiture esclusive che conferiscono a questa vettura un fascino e una personalità molto forti. L’avanzato sistema di infotainment ...

Potenza. La Panda guidata dalla mamma finisce Fuori strada : bimba di 10 anni muore sul colpo : Da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto tra Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, pare che la macchina, in cui viaggiava la bambina, guidata dalla madre, sia sbandata o per un problema ai freni oppure per una distrazione. Un dramma che vede scossa tutta la comunità.Continua a leggere

Furgone Fuori strada : due persone in ospedale : Incidente in autostrada, intorno alle 18,15: sulla A26, nei pressi del casello di BorgoVercelli un Furgone che viaggiava in direzione Genova è uscito di strada. Le cause dell'incidente sono in via di ...

Alberto Bombassei a Pietro Senaldi : "Il governo è Fuori strada. Crisi dura se va avanti così" : L' economia è un rebus. Sabato Libero ha titolato «I bidoni di Conte: tante promesse, zero fatti» per fotografare lo stato dell' arte del Paese e del governo del cambiamento, se in peggio o in meglio è ancora da vedere. Si rincorrono voci di un supplemento di manovra tutta tasse, categoricamente sme

EuroNCAP rilascia le valutazioni di sicurezza di Fuoristrada e SUV : ecco chi ha ottenuto i risultati migliori della categoria [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Incidente Novafeltria - vola Fuori strada con l'auto. Gravissimo 23enne : Rimini, 24 febbraio 2019 " Ha perso il controllo dell' auto ed è volato fuori strada. Adesso è in fin di vita al Bufalini di Cesena. E.S, un ragazzo di 23 anni sta lottando contro la morte. Il grave ...