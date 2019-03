Flat tax | lite nel governo su coperture Salvini a Lezzi | ' Pensi alle Regioni'

Flat tax - la Lezzi frena | Salvini : pensi al Sud : Nervi tesi all'interno della maggioranza con il ministro Tria che smentisce di aver diffuso stime sulle risorse necessarie per la misura. Quelle cifre hanno suscitato reazioni opposte nell'esecutivo.

Flat tax : Tria - 'Non c'è nessuna stima del Mef' : 'nessuna stima fatta per una riforma che né io né il Mef abbiamo ricevuto', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Non c'è nessuna stima del Mef per le proposte in discussione e, quindi, ...

Il 15% di tasse fino a 65 mila euro : cosa è la Flat tax e a chi si applica Video L’analisi : è solo campagna elettorale : Ora si applica alle partite Iva: fino a 100 mila euro l’aliquota sale al 20% (ma dal 2020). La proposta della Lega: estenderla anche ai lavoratori dipendenti

Flat tax - sfida nel governo Tria : «Numeri strampalati? Dal Mef nessuna stima» Salvini insiste : riforma va fatta : Il ministro puntualizza: «Mai ricevuto il progetto in discussione». E ancora: sulla tassa piatta «varie ipotesi da luglio, ma non c’è nulla di nuovo». Salvini: non faccio promesse da Berlusconi. Di Maio: no a polemiche, l'importante è che tasse calino.

Flat tax - Lezzi - M5s - : 'Non si può fare' - Salvini : 'Pensi alle regioni del Sud' : Per il M5s, ha sottolineato la Lezzi, bisogna "ripartire dall'abbassamento del cuneo fiscale perché c'è bisogno di lavoro e di sostenere le imprese per rilanciare l'economia". Salvini insiste: "...

Aria che tira - Pietro Senaldi e la Flat tax : "Perché Salvini non mollerà". La verità dietro l'affondo anti-M5s : Pietro Senaldi all'Aria che tira parla delle mosse del governo "flat Tax, sapevo che sarebbe tornata in campo. È una battaglia di bandiera per Salvini". Il direttore Pietro Senaldi - sottolinea Myrta Merlino - aveva previsto in un editoriale la mossa economica di Salvini. D'altra parte il popolo le

Flat tax : Salvini - Lezzi pensi al Sud : ANSA, - MILANO, 18 MAR - "La Lezzi si occupi delle regioni del Sud, che hanno bisogno di qualcuno che lavori a tempo pieno". È la replica secca del vicepremier e leader della Lega al ministro per il ...

Milano - Salvini su Flat tax è nero su bianco in contratto di Governo : Io mi rifaccio a quello che c'e' nel contratto di Governo che io e Luigi Di Maio abbiamo firmato. La riduzione delle tasse a famiglie ed imprese.

Lezzi : “Lega e Flat tax? Promessa non fattibile. Autonomie? Idee non chiare”. Su Imane : “Parole gravi di Berlusconi” : “flat tax per le famiglie? E’ una Promessa che non si può mantenere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, che annuncia anche il suo voto contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini nel caso Diciotti, voto che si terrà mercoledì prossimo. E sulle promesse leghiste relative alla flat tax, la senatrice M5s spiega: ...

Flat tax : Di Maio - nessuna polemica : ANSA, - ROMA, 18 MAR - "Come al solito si fa sempre molta confusione e polemiche su ogni tema. La Flat tax è nel contratto di governo, il contratto si rispetta e come ho già detto si troverà una ...

Flat tax - Tria : 'Nessuna stima del Mef - riforma mai ricevuta' : Il vice premier Matteo Salvini ha sottolineato, riferendosi alle stime attribuite al ministero dell'Economia, che per la Flat tax per le famiglie '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo ...

Fisco : Confcommercio Palermo - sì a Flat tax ma verificare copertura : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Siamo favorevoli a qualunque proposta vada nella direzione di ridurre le tasse su famiglie e imprese ma bisogna prima essere sicuri della copertura". Così la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio commenta all'Adnkronos l'ipotesi di flat tax per le famigl

Flat tax - nuovo scontro Salvini-M5s. Via della Seta - Geraci : 'Allineati sul dossier' : 'Al momento è insostenibile' la replica della collega del ministero dell'Economia, la Cinquestelle Laura Castelli

Fisco - Flat tax : ecco il piano della Lega per la «fase due» : C’era una volta, poco meno di un anno fa, il contratto di governo che fra le misure di punta del programma dava grande risalto al taglio delle aliquote Irpef. Poi il governo giallo-verde si trova a dover fare i conti con la realtà dei conti che finora non hanno consentito di realizzare integralmente la misura...