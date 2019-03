È morto a 81 anni il chitarrista statunitense Dick Dale

Verucchio. L’imprenditore Giovanni Bucci morto in un incidente a Pennabilli : Il centauro Giovanni Bucci è morto in un incidente stradale sulla Marecchiese. L’uomo di 64 anni era il proprietario di

Addio a Mario Marenco : è morto oggi a Roma all'età di 85 anni : Addio a Mario Marenco. Aveva 85 anni ed è deceduto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, l'attore e autore ma anche architetto e designer, che ha sempre avuto un fortissimo legame con Renzo ...

Arezzo - precipita aliante in decollo e muore il pilota : il fratello 10 anni fa era morto allo stesso modo : Un uomo è precipitato con l’aliante ed è morto. La vittima si chiama Enzo Acanti, 73 anni, residente a Faella, frazione del comune di Castelfranco Piandiscò, nel Valdarno aretino. Appassionato di volo, il pensionato si è schiantato al suolo in fase di decollo nell’aviosuperficie ‘Budini Gattai‘ tra Montecchio Vesponi e Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per un tragico destino, anche il fratello di ...

È morto Mario Marenco - attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta : È morto oggi a Roma a 85 anni Mario Marenco, attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta noto soprattuto per le collaborazioni con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni in Rai e per le parti avute in alcune commedie italiane dell’epoca. Marenco

Mario Marenco - morto a 85 anni lo storico collaboratore di Renzo Arbore. Da Alto Gradimento a Indietro Tutta : È morto stamattina al policlinico Gemelli, a Roma, l’attore e autore Mario Marenco. L’artista, 85 anni, era ricoverato da qualche giorno. Architetto e designer ha legato la sua carriera prima radiofonica e poi televisiva a Renzo Arbore, realizzando con lui e Gianni Boncompagni Alto Gradimento, e poi praticamente tutte le trasmissioni televisive di Arbore, da Quelli della notte a Indietro Tutta dove interpretava l’indimenticabile ...

Mario Marenco - morto a 85 anni lo storico collaboratore di Renzo Arbore. Da Alto gradimento a Indietro tutta : È morto stamattina al policlinico Gemelli, a Roma, l’attore e autore Mario Marenco. Marenco, 85 anni, era ricoverato da qualche giorno. L’attore, che era anche architetto e designer, ha legato la sua carriera prima radiofonica e poi televisiva a Renzo Arbore, realizzando con lui e Gianni Boncompagni Alto gradimento, e poi praticamente tutte le trasmissioni televisive di Arbore, da Quelli della notte a Indietro tutta. Ad Arbore Marenco era ...

morto Mario Marenco - l'indimenticabile Riccardino di Arbore : aveva 85 anni : Mario Marenco è Morto oggi a Roma, all'età di 85 anni. L'attore e umorista, indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore. nato a Foggia nel 1933, era ricoverato da...

Nuova Zelanda - Mucad morto tra le braccia del papà : aveva 3 anni - è la vittima più giovane : È la più giovane delle 49 vittime dell'attentato avvenuto ieri in . Si chiama ed era un bambino di tre anni, morto tra le braccia di suo padre dopo essere stato colpito nell'attacco alla moschea. Il ...

Valanghe : il morto in Alto Adige è un tedesco di 32 anni : L’uomo morto stamani sotto una valanga in Alto Adige è un tedesco di 32 anni, residente a Bolzano. Stava sciando nella neve fresca, in un canalone ai bordi della pista con un’altra persona, che è riuscita a scendere a valle senza rimanere coinvolta e a dare l’allarme. L’incidente è avvenuto nella località Maso Corto, intorno ai 2.000 metri di quota, ai piedi dei ghiacciai della Val Senales. Proprio la parte alta della Val ...

Nuova Zelanda - tra le vittime un bimbo di 3 anni : il papà si è salvato fingendosi morto : La più giovane vittima dell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è Mucad Ibrahim, morto a soli 3 anni mentre si trovava a pregare con il papà e il fratello, che sono riusciti a sopravvivere. Insieme a lui, è stato identificato anche il corpo del 14enne Sayyad Milne: "La verità è che apparteniamo a Dio e a lui ritorneremo".Continua a leggere

Lutto nel mondo della boxe - morto a 19 anni Giacomo Lupo : ucciso in una sparatoria a Palermo : Giacomo Lupo, 19 anni, è una delle vittime della sparatoria verificatasi nel quartiere Zen di Palermo. Il ragazzo è un giovane campione italiano, che ha indossato anche la canottiera delle Nazionali Azzurre Italia Boxing Team. Insieme a lui è morto anche il padre, Antonino. Le condoglianze della Federazione Pugilistica Italiana: "Siamo a Lutto".Continua a leggere

Charlie Whiting - è morto a 66 anni lo storico direttore di gara della Formula 1 : A poche ore dal via ufficiale della stagione 2019 della Formula 1, in Australia, è morto improvvisamente nella notte, all’età di 66 anni, lo storico direttore di corsa Charlie Whiting. È stata la stessa Formula 1 a renderlo noto sul proprio sito internet: lascia “un enorme vuoto nello sport”, si legge. Whiting è stato vittima di un’embolia polmonare mentre si trova proprio a Melbourne per il via del primo gran premio ...

morto a Melbourne all'età di 66 anni Charlie Whiting : Roma, 14 mar., askanews, - Lutto nella Formula 1. E' Morto questa mattina all'età di 66 anni il direttore di corsa britannico Charlie Whiting. Whiting è deceduto a Melbourne per embolia polmonare tre ...