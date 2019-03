Alitalia resta sul groppone dello Stato Delta verso ingresso con solo il 10%

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019)Airlines c'è, senza troppa convinzione. La compagnia americana, scrive il Messaggero, sale a bordo della nuovacon una quota iniziale minima, il 10%, pari a quella detenuta in Air France Klm. Dopo un negoziato estenuante ad Atlanta, arriva il sì di, che mette un piede dentro il vettore italiano, con l'impegno a raddoppiare la quota in 4 anni, se saranno centrati gli obiettivi. Un tipo di operazione cheha già realizzato con Aeromexico, dove entrò con il 19% e dopo quattro anni salì al 49%.Nel piano non c'è Easyjet ed è difficile che la low cost possa rientrare. Tutto il resto della torta, è in mano pubblica. La partecipazione bassa dicomporta un maggior impegno delle Ferrovie, che dovranno rilevare una quota pari al 40%, rispetto all'originario 30%. Il via libera di...

