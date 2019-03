Zingaretti | «Molti delusi da M5S e Lega | tocca al Pd ma con più umiltà»

Zingaretti : «Molti delusi da M5S e Lega - ma il Pd deve voltare pagina»|La diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti in libertà arrivino a noi»

Primarie Pd - Zingaretti : “Primo grande segnale - molti delusi sono tornati e stanno tornando in un nuovo Pd” : “Io penso ai delusi, a coloro che non hanno votato alle Politiche e che oggi credo erano in fila ai gazebo, penso a quelli che si sono allontanati, che ci hanno criticato, frainteso, che non avendo più fiducia in noi hanno votato per altre forze politiche. Ho visto in questo risultato un primo grande segnale: molti sono tornati e stanno tornando in un nuovo Pd e un nuovo centrosinistra”. Lo ha Nicola Zingaretti, vincitore delle ...